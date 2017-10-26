В Киеве злятся на "майдан" Саакашвили из-за транспортного коллапса

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Власти Киева попросила протестующих разблокировать проезжую часть улицы Грушевского, где участники акции протеста установили палатки. Об этом заявил заместитель мэра Киева, секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

"Что касается проведения протестных акций, хочу заметить, что мы с большим уважением относимся к праву людей проводить акции, но просим, чтобы организаторы таких акций имели уважение к интересам киевлян, которые должны безопасно двигаться по городу, иметь возможность быстро передвигаться по киевским дорогам, и если в этом нет крайней необходимости, то не перекрывать дороги. Я лично был на Грушевского: необходимости в перекрытии дороги не было никакой, эти палатки стоят там пустые, и это критически влияет на транспортную инфраструктуру города, потому что двигаться через центр практически невозможно. И мы готовы вступать в переговоры с организаторами этой акции", — цитирует Прокопива "112 Украина".

Чиновник рассказал, что власти регулярно получают жалобы от киевлян. А на сайте Киевсовета уже зарегистрирована петиция с требованием разблокировать проезжую часть улицы.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.