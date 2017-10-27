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    Аналитика и комментарии

    Волкер посетит Киев внепланово, перед встречей с Сурковым

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (190)

    (обновлено: )12210
    Курт Волкер совершит внеплановый визит в Украину по поводу выведения "Минска" из тупика, возможной роли ООН в урегулировании конфликта в Донбассе, и с целью изучения "внутренней ситуации" в стране.
    Курт Волкер на YES
    YES

    Владимир Матвеев, обозреватель

    В ходе предстоящего визита в Украину спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера он намерен прояснить ситуацию по конфликту на востоке Украины и путям его разрешения, и разобраться во внутриполитической ситуации в стране. 

    Дата визита спецпредставителя Волкера в Киев еще официально не названа. Между тем,  спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в пятницу, 27 октября, посетит Киев, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. "Завтра Курт будет с визитом в Украине", — сказал Климкин журналистам в четверг в Киеве.

    Курт Волкер на YES
    YES
    Волкеризация Донбасса

    Одной из основных тем обсуждения станет возможная роль ООН в урегулировании конфликта в Донбассе, которую Волкер обсудил с украинским главой МИД Павлом Климкиным в ходе встречи 25 октября.

    "Сегодня (25 октября) состоялась замечательная встреча с Павлом Климкиным, на которой обсуждалось видение Украины того, как ООН может помочь в реализации минских соглашений", — написал Волкер в своем микроблоге в "Твиттере".

    Хотя место встречи не названо, известно, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел в Берлине в среду встречи с госсекретарем Федерального ведомства иностранных дел Германии Вальтером Йоганнесом Линднером и представителями немецких парламентских и политических кругов

    В ходе встречи с советником Канцлера по вопросам внешней политики и безопасности Яном Хекером в фокусе беседы находилась тема имплементации минских договоренностей и совместные усилия международного сообщества в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе.

    Ранее посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с Волкером, в ходе которой они обсудили дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, дипломаты «обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией на Донбассе и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности путем введения миротворческой миссии под эгидой ООН", сказано в сообщении.

    Таким образом, в Киеве следует ожидать продолжения поиска компромиссов по размещению на востоке Украины миротворческой миссии под эгидой ООН с учетом позиций всех сторон.

    В то время как в Вашингтоне и НАТО считают, что миротворческие силы должны быть наделены широким мандатом, российская сторона допускает, что миротворцы могут находиться не только на линии соприкосновения, но и в местах, где ведет деятельность мониторинговая миссия ОБСЕ. 

    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО
    REUTERS/Gleb Garanich
    Обострение на Востоке. В Киеве мечтают о зачистке Донбасса

    Важно отметить, что у НАТО и Российской Федерации, согласно словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, существуют фундаментальные разногласия в отношении Украины. Об этом в Брюсселе после заседания совета НАТО-Россия заявил генсек, передает DW. 

    По словам Столтенберга, тяжелое оружие все еще находится близко к линии конфликта на Донбассе, и доступ миссии ОБСЕ все еще затруднен.

    Напомним, 7 октября спецпредставитель Волкер встретился в Белграде с советником президента РФ Владиславом Сурковым для обсуждения механизмов политико-дипломатического урегулирования украинско-российского конфликта. Эта встреча была второй для Суркова и Волкера. 21 августа они встречались в Минске.

    Ранее, Волкер говорил, что считает нецелесообразным расширение "нормандского формата" за счет США, и подчеркивал, что ФРГ и Франция должны оставаться ключевыми участниками Минского переговорного процесса. 

    Согласно сообщениям СМИ и источников, в Украине спецпредставитель США будет изучать текущую ситуацию, обсуждать компромиссы по миротворцам, режим прекращения огня, вопрос обмена заложниками.  

    По словам Ирины Геращенко, первого вице-спикера украинского парламента, представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, во время вероятной встречи президента Украины Петра Порошенко с Волкером вопрос освобождения заложников станет одним из основных.

    В частности, Соединенные Штаты Америки после освобождения Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза рассчитывают на освобождение остальных удерживаемых Россией украинских политзаключенных, говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

    По словам уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, Волкер также может встретиться с представителями крымско-татарского народа. 

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    Напомним, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко подал в украинский парламент два законопроекта, касающихся ситуации на Донбассе. Украинский парламент поддержал за основу законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" 6 октября. 

    Из законопроекта исключили упоминание о минских договоренностях. Документ принят только в первом чтении. 

    Учитывая сложности в достижении компромиссов по основным вопросам урегулирования на Донбассе, украинская сторона также будирует вопрос поддержки спецпредставителем США введения дополнительных санкций в отношении РФ. 

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    Стороны переговоров понимают, что едва ли сейчас возможен принципиальный прорыв по Донбассу, и задача Волкера — нащупать возможность достижения компромиссов по наиболее проблемным вопросам. По мнению западных аналитиков, сложившаяся ситуация в регионе и мире скорее приведет к продолжительному противостоянию сторон. 

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