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    Нападение неизвестных в балаклавах на воинскую часть в Одессе

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (193)

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    В воскресенье в Одессе около 40 неизвестных в балаклавах пытались совершить рейдерский захват территории военного объекта в Одессе, они вывезли военное имущество, сообщает командование воздушных сил ВС Украины.
    Канал InfoResist на Youtube

    По данным военных, попытка рейдерского захвата произошла утром в воскресенье около 8.45.

    "Неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", — информировало командование в соцсети Facebook.

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    Как отмечается в сообщении, на месте работала военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования "Юг" воздушных сил вооруженных сил Украины.

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