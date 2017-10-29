Нападение неизвестных в балаклавах на воинскую часть в Одессе

По данным военных, попытка рейдерского захвата произошла утром в воскресенье около 8.45.

"Неизвестные лица, около 40 человек в балаклавах, совершили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны Украины. Неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center, демонтировали ограждение военной части А3571 и осуществили вывоз военного имущества в неизвестном направлении", — информировало командование в соцсети Facebook.

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Как отмечается в сообщении, на месте работала военная служба правопорядка и военная прокуратура Южного региона Украины, представители воздушного командования "Юг" воздушных сил вооруженных сил Украины.