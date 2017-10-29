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    Полиция задержала нападавших на избирательный участок, изъято много оружия

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (193)

    (обновлено: )6
    По информации полиции, после нападения злоумышленники пытались скрыться на семи автомобилях, но правоохранители установили их местонахождение в рамках реализации оперативного плана "Перехват".
    Оружие, изъятое у нападавших на избирательный участок в Днепропетровской области
    Facebook Нацполиции Днепропетровской области

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Полиция задержала 24 человека, которых подозревают в нападении на избирательный участок в селе Майское Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Днепропетровской области в Facebook.

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    По информации полиции, после нападения злоумышленники пытались скрыться на семи автомобилях, но правоохранители установили их местонахождение в рамках реализации оперативного плана "Перехват". Автомобили остановили на посту, подозреваемые были задержаны и доставлены в Синельниковское отделения полиции. Во время досмотра автомобилей обнаружили большое количество оружия.

    Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (Препятствование осуществлению избирательного права). За указанное преступление лицам может грозить лишение свободы от 7 до 12 лет. Продолжаются следственные действия. 

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на местных выборах в объединенные территориальные громад на одном из избирательных участков пострадали два сотрудника полиции. В воскресенье, 29 октября, около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 15-20 неизвестных лиц, которые избили в помещении окна и повредили имущество

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