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    Происшествия

    Местные выборы: в Днепропетровской области пострадали двое полицейских

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    Как отмечается, злоумышленники бросили дымовые шашки в избирательный участок, а также разбили окна и повредили имущество. Во время нападения телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Сейчас по области объявлен план "Перехват".
    Местные выборы в Украине
    oporaua.org

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на местных выборах в объединенные территориальные громад на одном из избирательных участков пострадали два сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Днепропетровской области.

    Отмечено, что 29 октября 2017 года около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 15-20 неизвестных лиц, которые избили в помещении окна и повредили имущество

    "После этого злоумышленники бросили дымовые шашки и скрылись на автомобилях. Во время нападения телесные повреждения получили два сотрудника полиции. Сейчас по области объявлен план "Перехват". Полиция принимает все необходимые меры для задержания подозреваемых", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
    Как сообщалось, сегодня в 201 объединенной территориальной общине прошли выборы.

    По предварительным подсчетам, в выборах 29 октября могли принять участие более 1 млн 330 тыс. человек, то есть около 40% всех избирателей Украины.

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