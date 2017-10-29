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    Политика

    В БПП заявили о победе на выборах в ОТГ по результатам экзит-полов

    (обновлено: )8103
    Как отмечается, более 40% победителей на должности глава ОТГ – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
    Выборы в Украине
    bessarabiainform.com

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" заявляет, что ее кандидаты лидируют на выборах в 40% объединенных территориальных громадах (ОТГ) и называет это победой на выборах.

    Андрей Бабиш после победы на выборах
    Фото партии АНО
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    "По результатам экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40% победителей на должности глава ОТГ – выдвиженцы, члены партии или кандидаты, которые шли при поддержке партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Ни одна другая политическая сила не приближается к этому результату", – сообщает в воскресенье пресс-служба президентской партии.

    В партии указывают, что наибольшую поддержку кандидаты от "БПП "Солидарность" получили в Харьковской, Винницкой и Днепропетровской областях.

    В настоящее время идет параллельный подсчет голосов в сельских и поселковых ОТГ, где головы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в городских ОТГ, где депутатов избирают по пропорциональной системе.

    По предварительным подсчетам, в выборах 29 октября могли принять участие более 1 млн 330 тыс. человек, то есть около 40% всех избирателей Украины.

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    Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, так как Украина не имеет полного доступа к территории.

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