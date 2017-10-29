Зафиксированы первые нарушения на местных выборах в Украине

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Общественная организация "Опора" сообщает о первых нарушениях, которые были зафиксированы в регионах, где в воскресенье проходят первые выборы глав и депутатов в 201 объединенной территориальной общине.

Голосование началось в 8:00 и продлится до 20:00. Выборы проходят в 25 городах районного значения, 61 поселке, 115 селах.

В частности, в Краснореченском Луганской области наблюдатели зафиксировали агитационные материалы партии "Наш край" на территории избирательного участка №440149.

Участковая избирательная комиссия (УИК) №120513 Раивской сельской общины Днепропетровской области позволила проголосовать избирателю, у которого адрес места жительства не совпал с адресом в списках избирателей.

На УИК №180963 в с. Пилиповичи Житомирской области в помещении участка (дом культуры) отсутствует сейф. Вся избирательная документация хранится через дорогу — в сельсовете. Члены УИК также сообщили, что пересчитывать бюллетени будут не в помещении УИК, а в сельсовете, так как здание не отапливается.

В поселке Петриковка Днепропетровской области УИК №120379 хотела использовать для голосования только одну переносную избирательную урну из-за повреждения другой (на фото).

Кроме того, в Хмельницкой области участок начал работу с опозданием, поскольку выяснилось, что председатель и один из членов УИК №680551 во время формирования комиссии не имели местной регистрации.

На избирательном участке №530633 (с. Малая Перещепина Полтавской области), который находится в помещении местной школы, отключили отопление вопреки договоренностям.

За предыдущие полтора года в период с 25 октября 2015 по 30 апреля 2017 года в Украине первые местные выборы состоялись в 415 объединенных территориальных общинах.

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Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что местные выборы в отдельных районах Донбасса невозможно провести, так как Украина не имеет полного доступа к территории.