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    Мужчина подорвал гранату у кафе в Донецкой области, есть пострадавшие

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    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Мужчина подорвал гранату у кафе в Константиновке в Донецкой области, в результате чего два человека получили ранения, сообщается на сайте национальной полиции Украины в субботу.

    Согласно информации ведомства, в ночь на субботу в полицию поступило сообщение из больницы о том, что туда поступили два человека с осколочными ранениями. Им была оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет.

    По данным полиции, пострадавшие рассказали, что ранения они получили возле кафе.

    "Полицейские задержали 33-летнего подозреваемого, который во время ссоры с другими посетителями кафе достал гранату и бросил ее в сторону своих оппонентов. Правоохранители во время осмотра изъяли у мужчины два предмета цилиндрической формы, похожие на взрыватели кустарного изготовления и фрагмент запала от гранаты РГД-5", — говорится в сообщении.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

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