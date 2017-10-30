Задержаны напавшие на избирательный участок в Днепропетровской области

ГУНП в Днепропетровской области

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали группу из 24 человек, которые 29 октября совершили нападение на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области, сообщает отдел коммуникации региональной полиции.

Как отмечается, после совершения противоправных действий злоумышленники на семи автомобилях пытались убежать. Полицейские установили их местонахождение в результате успешной реализации оперативного плана "Перехват".

"На посту автомобили были остановлены. Лица, которые находились в автомобилях доставлены в Синельниковское отделение полиции. При осмотре их автомобилей полицейские обнаружили большое количество оружия", — говорится в сообщении.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права). За совершение этого уголовного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 12 лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на избирательном участке пострадали двое полицейских.

Смотрите также: Политолог: главная цель митингов под Радой — досрочные выборы в парламент