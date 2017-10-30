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    Задержаны напавшие на избирательный участок в Днепропетровской области

    (обновлено: )258
    После совершения противоправных действий злоумышленники на семи автомобилях пытались убежать. Полицейские установили их местонахождение в результате успешной реализации оперативного плана "Перехват".
    Обнаруженное у задержанных оружие
    ГУНП в Днепропетровской области

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали группу из 24 человек, которые 29 октября совершили нападение на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области, сообщает отдел коммуникации региональной полиции.

    Игорь Мосийчук. Архивное фото
    Facebook Yevheniya Kravchuk
    Мосийчук: портрет с натуры

    Как отмечается, после совершения противоправных действий злоумышленники на семи автомобилях пытались убежать. Полицейские установили их местонахождение в результате успешной реализации оперативного плана "Перехват".

    "На посту автомобили были остановлены. Лица, которые находились в автомобилях доставлены в Синельниковское отделение полиции. При осмотре их автомобилей полицейские обнаружили большое количество оружия", — говорится в сообщении.

    Действия задержанных квалифицированы по ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права). За совершение этого уголовного преступления предусмотрена ответственность в виде лишения свободы до 12 лет. Продолжаются следственные действия.

    Напомним, в Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на избирательном участке пострадали двое полицейских.

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