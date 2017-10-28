В Киеве прямо из ночного клуба более 30 уклонистов отправили в военкомат

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Полиция провела обыски в одном из ночных клубов Киева, где продавали наркотики: задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников, сообщает столичная полиция.

По данным полиции, клуб открылся летом, жители соседних домов жаловались, что там собираются несовершеннолетние в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Правоохранителям удалось задокументировать пять фактов хранения наркотиков у посетителей ночного клуба, те говорили, что покупали их в самом клубе. В связи с этим было открыто уголовное дело, в пятницу полиция вместе с прокуратурой и военным комиссариатом пришла в клуб с обыском.

ГУНП в Киеве Облава в ночном клубе Киева

"На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства", — говорится в сообщении полиции.

Кроме того, среди посетителей правоохранители установили 11 малолетних, которых передали родителям, составлены административные протоколы.

ГУНП в Киеве Облава в ночном клубе Киева

"Сотрудники военного комиссариата обнаружили 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили до пункта сбора призывников Киева", — отмечается в сообщении.

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Напомним, ранее полиция изъяла у пассажира на одной из станций киевского метрополитена боеприпасы и наркотики.