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28.10.201718:36
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    Фотоленты

    Облава в ночном клубе Киева: 60 задержанных, наркотики и пачки денег

    (обновлено: )3110
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве
    Облава в ночном клубе Киева
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве

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    Облава в ночном клубе Киева

    Полиция провела обыски в одном из ночных клубов Киева, где продавали наркотики: задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников, сообщает столичная полиция.

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    УНИАН
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    По данным полиции, клуб открылся летом, жители соседних домов жаловались, что там собираются несовершеннолетние в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Правоохранителям удалось задокументировать пять фактов хранения наркотиков у посетителей ночного клуба, те говорили, что покупали их в самом клубе. В связи с этим было открыто уголовное дело, в пятницу полиция вместе с прокуратурой и военным комиссариатом пришла в клуб с обыском.

    "На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей Киева. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства", — говорится в сообщении полиции.

    Кроме того, среди посетителей правоохранители установили 11 малолетних, которых передали родителям, составлены административные протоколы.

    "Сотрудники военного комиссариата обнаружили 32 лица, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили до пункта сбора призывников Киева", — отмечается в сообщении.

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    Напомним, ранее полиция изъяла у пассажира на одной из станций киевского метрополитена боеприпасы и наркотики.

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