наверх
28.10.201720:53
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Облава в столичном клубе. Заведение обвинило полицию в избиениях и краже

    (обновлено: )7130
    Как сообщил представитель юридической компании Маси Найем, по словам владельцев заведения, проводившие обыски и задержания "не предъявили ни одного документа".
    Полицейский. Архивное фото
    poltava.today

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В столичном ночном клубе, где полиция устроила облаву и задержала 60 человек, заявили, что правоохранители применяли к посетителям чрезмерную физическую силу, также там обвинили силовиков в воровстве. Об этом говорится в сообщении заведения Jugendhub в Facebook.

    Ранее сообщалось, что полиция провела обыски в одном из ночных клубов Киева, где продавали наркотики: задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

    В администрации завежения заявили, что многих задержанных во время облавы отвезли в отделение полиции или в военкомат.

    "К посетителям применяли чрезмерную физическую силу, есть пятна крови на полу. Украдены личные вещи, бар, техника, одежда — все из клуба выносили мешками", — заявили в Jugendhub.

    Скриншот сообщения

    Как сообщил представитель юридической компании "Миллер" Маси Найем, по словам владельцев заведения, проводившие обыски и задержания "не предъявили ни одного документа".

    "Людей били прикладами по голове. Почему-то большинство с вечеринки оказались в военкомате. Это не предусмотрено ни одним нормативным актом", — написал он в Facebook.

    По словам Найема, в клуб ворвались люди в форме и бойцы в масках с оружием, документы не предъявили, кроме того бойцы ворвались в соседние помещения, расположенные в этом здании.

    "Положили всех людей на пол, начался обыск. Если кто-то двигался, полиция прибегала к силе — посетителей били берцами в живот, по спине, угрожали оружием, некоторым досталось прикладами автоматов по лицу", — говорится в сообщении.

    Смотрите также — Облава в ночном клубе Киева: 60 задержанных, наркотики и пачки денег

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Каталонии люди ожидают решения о независимости парламента области
    Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
    Подполковник полиции Михаил Мормиль
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Диана Берченко
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Отопительный сезон
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые