Облава в столичном клубе. Заведение обвинило полицию в избиениях и краже

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. В столичном ночном клубе, где полиция устроила облаву и задержала 60 человек, заявили, что правоохранители применяли к посетителям чрезмерную физическую силу, также там обвинили силовиков в воровстве. Об этом говорится в сообщении заведения Jugendhub в Facebook.

Ранее сообщалось, что полиция провела обыски в одном из ночных клубов Киева, где продавали наркотики: задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

В администрации завежения заявили, что многих задержанных во время облавы отвезли в отделение полиции или в военкомат.

"К посетителям применяли чрезмерную физическую силу, есть пятна крови на полу. Украдены личные вещи, бар, техника, одежда — все из клуба выносили мешками", — заявили в Jugendhub.

Скриншот сообщения

Как сообщил представитель юридической компании "Миллер" Маси Найем, по словам владельцев заведения, проводившие обыски и задержания "не предъявили ни одного документа".

"Людей били прикладами по голове. Почему-то большинство с вечеринки оказались в военкомате. Это не предусмотрено ни одним нормативным актом", — написал он в Facebook.

По словам Найема, в клуб ворвались люди в форме и бойцы в масках с оружием, документы не предъявили, кроме того бойцы ворвались в соседние помещения, расположенные в этом здании.

"Положили всех людей на пол, начался обыск. Если кто-то двигался, полиция прибегала к силе — посетителей били берцами в живот, по спине, угрожали оружием, некоторым досталось прикладами автоматов по лицу", — говорится в сообщении.

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