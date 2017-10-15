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    Спорт

    Украинец выиграл шахматный Кубок европейских клубов

    (обновлено: )29
    С медалями завершили соревнования украинские гроссмейстеры – Павел Эльянов и Юрий Криворучко выиграли "серебро" в составе "Алкалоид". Успешно выступили и женщины – Наталья Жукова и Анна Ушенин.
    Антон Коробов
    112 Украина

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Украинский гроссмейстер Антон Коробов в составе команды "Глобус" стал победителем европейского клубного турнира. Об этом сообщает Укринформ.

    Промо-ролик к матчу между двукратными Олимпийскими чемпионами по боксу - Василием Ломаченко и Гильермо Ригондо
    facebook.com/olympicua
    Появился промо-ролик к бою двух чемпионов: Ломаченко и Ригондо

    В активе украинского спортсмена – 2,5 очка из 3, всего на счету чемпионов – 12 баллов из 14 возможных.

    С медалями завершили соревнования и другие украинские гроссмейстеры – Павел Эльянов (3 очка из 6) и Юрий Криворучко (6 баллов из 7 – лучший результат на Кубке) выиграли "серебро" в составе "Алкалоид".

    Успешно выступили и женщины – Наталья Жукова (5 пунктов из 7) с клубом "Босса Нова" стала третьей, а Анна Ушенина (2 балла из 6) – финишировала четвертой с "Югрой".

    Ранее сообщалось, что российский оппозиционер и гроссмейстер Гарри Каспаров возобновит спортивную карьеру и примет участие в третьем этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США).

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