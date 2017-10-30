наверх
30.10.201710:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Появились кадры вооруженного нападения на избирательный участок возле Днепра

    (обновлено: )26510
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Оружие, изъятое у нападавших на избирательный участок в Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Опора
    Оружие, изъятое у нападавших на избирательный участок в Днепропетровской области
    Оружие, изъятое у нападавших на избирательный участок в Днепропетровской области
    Facebook Нацполиции Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области.
    Опора
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Опора
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Опора
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Опора
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Опора
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области
    Опора

    Рекомендуем

    Карпаты засыпало снегом10:29 30.10.2017
    Взгляд в будущее недоступное пока для украинцев. Токийский автосалонПрекрасное далеко. Буйство технологических красок Токийского автосалона04:21 30.10.2017
    Братья-собакиБратья-собаки взорвали соцсети своей дружбой20:45 29.10.2017
    Вече под Радой, 29 октября 2017Хэллоуин возле Рады. Новое вече с тыквами и усиленной охраной14:59 29.10.2017
    Российская фитнес-модель Хельга Лавкейти, настоящее имя которой Ольга КоробицынаПышногрудая фитнес-модель из России выложила новую порцию фото09:49 29.10.2017
    Загадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта РайЗагадочная москвичка, блогер и дизайнер Анюта Рай06:27 29.10.2017
    Акция в Киеве с требованием легализации легких наркотиковУкраина, реформы, конопля. "Марш свободы" в Киеве00:35 29.10.2017
    В ресторане в центре Киева произошла стрельбаСтрельба в ресторане в центре Киева. Кадры с места происшествия23:00 28.10.2017
    Облава в ночном клубе КиеваОблава в ночном клубе Киева: 60 задержанных, наркотики и пачки денег18:30 28.10.2017
    Все фотоленты
    На месте нападения на избирательный участок в селе Майском Днепропетровской области

    Сотрудники правоохранительных органов задержали группу из 24 человек, которые 29 октября совершили нападение на избирательный участок в селе Майское Синельниковского района Днепропетровской области, сообщает отдел коммуникации региональной полиции.

    Смотрите также: Хэллоуин возле Рады. Новое вече с тыквами и усиленной охраной

    Злоумышленники на семи автомобилях пытались убежать, но были остановлены, при осмотре их автомобилей полицейские обнаружили большое количество оружия, сообщили в полиции.

    Напомним, во время охраны публичной безопасности на данном избирательном участке пострадали двое полицейских.

    Ссылки по теме:
    Теги: