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30.10.201702:56
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    Общество

    Полиция возбудила десяток уголовных производств по выборам в Украине

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    По информации полиции, сообщения о 10 фактах внесены в ЕРДР, из них 4 - по фактам подкупа избирателей, еще 2 - по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества.
    Выборы в объединенные территориальные громады в Черкасской области
    Facebook ОО "Опора"

    КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в объединенных территориальных громадах, из них 4 — по факту подкупа избирателей, сообщили в Нацполиции.

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    "В рамках избирательного процесса в органы Нацполиции поступило 207 сообщений о различных событиях, из которых 136 — в день проведения выборов. Подавляющее большинство сообщений было связано с нарушением ведения предвыборной агитации и подкупом избирателей", — говорится в сообщении.

    По полученным фактам проводится проверка.

    "Сообщения о 10 фактах внесены в ЕРДР, из них 4 — по фактам подкупа избирателей, еще 2 — по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества", — сообщили в полиции.

    Также зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

    Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на местных выборах в объединенные территориальные громад на одном из избирательных участков пострадали два сотрудника полиции. В воскресенье, 29 октября, около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 15-20 неизвестных лиц, которые избили в помещении окна и повредили имущество.

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