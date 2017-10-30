Полиция возбудила десяток уголовных производств по выборам в Украине

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости Украина. Полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов в объединенных территориальных громадах, из них 4 — по факту подкупа избирателей, сообщили в Нацполиции.

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"В рамках избирательного процесса в органы Нацполиции поступило 207 сообщений о различных событиях, из которых 136 — в день проведения выборов. Подавляющее большинство сообщений было связано с нарушением ведения предвыборной агитации и подкупом избирателей", — говорится в сообщении.

По полученным фактам проводится проверка.

"Сообщения о 10 фактах внесены в ЕРДР, из них 4 — по фактам подкупа избирателей, еще 2 — по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, а также умышленного уничтожения или повреждения имущества", — сообщили в полиции.

Также зафиксировано по одному факту причинения легких телесных повреждений и препятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области во время охраны публичной безопасности на местных выборах в объединенные территориальные громад на одном из избирательных участков пострадали два сотрудника полиции. В воскресенье, 29 октября, около 18:30 на избирательный участок в с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области зашло 15-20 неизвестных лиц, которые избили в помещении окна и повредили имущество.