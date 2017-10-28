Стрельба в ресторане в центре Киева. Кадры с места происшествия

Мужчина получил огнестрельное ранение в голову во время конфликта ресторане в центре Киева, сообщает полиция Киева в Facebook.

Сообщается, что в субботу вечером в полицию поступила информация о том, что в ресторане по улице Евгения Коновальца в Печерском районе произошел конфликт между четырьмя неизвестными.

"Мужчина кавказской внешности достал оружие и выстрелил. В результате потерпевший получил огнестрельное ранение в голову: его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Злоумышленники убежали", — сообщает полиция.

На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами. Ведется розыск подозреваемых.

Напомним, ранее неизвестный устроил стрельбу в Первомайске Харьковской области, в результате которой были ранены три человека.