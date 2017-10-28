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    Фотоленты

    Стрельба в ресторане в центре Киева. Кадры с места происшествия

    (обновлено: )32
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    Еспрессо ТВ
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    Еспрессо ТВ
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    ГУНП в Киеве
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    В ресторане в центре Киева произошла стрельба
    ГУНП в Киеве

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    В ресторане в центре Киева произошла стрельба

    Мужчина получил огнестрельное ранение в голову во время конфликта ресторане в центре Киева, сообщает полиция Киева в Facebook.

    Парень устроил хаотичную стрельбу в центре Харькова. Видео
    Город Х/Youtube
    Парень устроил хаотичную стрельбу в центре Харькова

    Сообщается, что в субботу вечером в полицию поступила информация о том, что в ресторане по улице Евгения Коновальца в Печерском районе произошел конфликт между четырьмя неизвестными.

    "Мужчина кавказской внешности достал оружие и выстрелил. В результате потерпевший получил огнестрельное ранение в голову: его в тяжелом состоянии госпитализировали в медицинское учреждение. Злоумышленники убежали", — сообщает полиция.

    На месте работает следственно-оперативная группа, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами. Ведется розыск подозреваемых.

    Напомним, ранее неизвестный устроил стрельбу в Первомайске Харьковской области, в результате которой были ранены три человека.

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