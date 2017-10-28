наверх
28.10.201715:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харьковской области мужчина устроил стрельбу, ранены трое

    18
    По данным полиции, им поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что к медикам обратились три молодых человека с ранениями. Один парень получил ранение грудной клетки и бедра, второй - ранение бедра, третий был ранен в голень.

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Неизвестный устроил стрельбу ночью в Первомайске Харьковской области, в результате которой были ранены три человека, сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области в субботу.

    По данным полиции, им поступило сообщение из Первомайской больницы о том, что к медикам обратились три молодых человека с ранениями.

    "Сотрудниками полиции было установлено, что около 02.00 потерпевшие находились в городе Первомайский возле торговых киосков, где по неустановленным причинам неизвестный совершил в их направлении выстрелы из оружия", — сообщает полиция.

    По данным правоохранителей, один парень получил ранение грудной клетки и бедра, второй — ранение бедра, третий был ранен в голень.

    Открыто уголовное дело по статье "хулиганство" Уголовного кодекса Украины, полиция ищет стрелявшего.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Митинги в Каталонии за единство Испании
      Независимость Каталонии: парламент сказал "да"
      Подполковник полиции Михаил Мормиль
      Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
      Диана Берченко
      Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
      Отопительный сезон
      Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые