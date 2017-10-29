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    Киев

    Зачистка клуба в Киеве. Выяснилась скандальная деталь

    (обновлено: )8
    По информации блогера Вадима Фульмахта, задержаниями и отправкой в военкомат посетителей киевского ночного клуба Jugendhub занимались сотрудники полка полиции особого назначения.
    Облава в ночном клубе Киева
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. В обыске с массовыми задержаниями и отправкой в военкомат посетителей киевского ночного клуба Jugendhub участвовали бывшие сотрудники спецподразделения "Беркут", а в настоящее время полка полиции особого назначения. На этот факт обратил внимание блогер Вадим Фульмахт и привел в качестве подтверждения словам скриншот записи про облаву на сайте полиции.

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    "Теперь все понятно: и про избиение посетителей, и про украденную технику, и выпитое бухло. Мастерство профи не пропьешь!", — сообщил Фульмахт в Facebook.

    Также блогер задается вопросом о том, действительно ли спецназ должен заниматься отправкой молодых людей в военкомат.

    "Чем еще спецназу заниматься, кроме отправки молодняка с дискотеки в военкомат? Кто там шутил "сняли с поезда в Нацгвардию?" Конец 2017 года. Кто бы мог поверить, да?", — написал блогер.

    Смотрите также: Облава в ночном клубе Киева: 60 задержанных, наркотики и пачки денег

    Ранее сообщалось, что полиция провела обыски в одном из ночных клубов Киева, где продавали наркотики: задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

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