Облава на ночной клуб в Киеве. Появился комментарий военного комиссариата

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Представители Шевченковского районного военного комиссариата во взаимодействии с органами Национальной полиции Украины организовали и провели мероприятия по розыску призывников, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу в одном из ночных клубов столицы, сообщает пресс-служба Киевского городского военного комиссариата.

В ночь на субботу прошли обыски в одном из ночных клубов Киева, где якобы продавали наркотики. В полиции сообщили, что были задержаны 60 человек, среди них 17 — с наркотиками, выявлены 32 уклониста от воинской службы, их отправили в пункт сбора призывников.

"По результатам проведения мероприятия в 04:00 часов 28.10.2017 года на сборный пункт Киевского городского военного комиссариата были доставлены 32 призывника (для уточнения учетных данных и установления факта уклонения от призыва на срочную военную службу)", — говорится на странице комиссариата в Facebook.

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Согласно сообщению, по результатам проверки указанных лиц, в отношении уклонения от призыва на территории сборного пункта военного комиссариата остались 15 призывников, "которые уклонялись от призыва на срочную военную службу и не являлись в военные комиссариаты".

По результатам бесед в добровольном порядке на ночлег на территории сборного пункта остались 10 призывников, остальные получили повестки о явке на медицинскую комиссию 29 октября.

Киевский городской военный комиcсариат/Facebook, 29 октября 2017

Киевский городской военный комиcсариат/Facebook, 29 октября 2017