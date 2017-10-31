Масштабное ДТП на Прикарпатье: трое погибли, еще трое - пострадали

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В результате столкновения автомобилей Skoda и Mercedes в Коломыйском районе вано-Франковской области погибли три человека погибло, еще трое были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, сообщает ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.
Авария произошла в понедельник поздно вечером на автодороге Стрый — Черновцы — Мамалыга, между населенными пунктами с. Раковчик и с. Корнич.
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"27-летний житель Коломыйского района, управляя автомобилем марки Skoda допустил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался со стороны Черновцов под управлением 40-летнего жителя Львова", – говорится в сообщении.
После столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и перевернулся. В результате чего водитель и еще двое пассажиров — 31-летний житель района и 19-летняя девушка — погибли на месте происшествия.
"Еще одна 23-летняя пассажирка этого автомобиля получила травмы и доставлена в реанимационное отделение Коломыйской ЦРБ с предварительным диагнозом: ЗЧМТ, политравма, перелом челюсти и ребер", — уточнили в областном главке полиции.
Также травмированы и госпитализированы водитель и 40-летний пассажир микроавтобуса Mercedes.
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