Масштабное ДТП на Прикарпатье: трое погибли, еще трое - пострадали

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В результате столкновения автомобилей Skoda и Mercedes в Коломыйском районе вано-Франковской области погибли три человека погибло, еще трое были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, сообщает ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Авария произошла в понедельник поздно вечером на автодороге Стрый — Черновцы — Мамалыга, между населенными пунктами с. Раковчик и с. Корнич.

Читайте также: Амина Окуева. Основные факты из биографии

"27-летний житель Коломыйского района, управляя автомобилем марки Skoda допустил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался со стороны Черновцов под управлением 40-летнего жителя Львова", – говорится в сообщении.

После столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и перевернулся. В результате чего водитель и еще двое пассажиров — 31-летний житель района и 19-летняя девушка — погибли на месте происшествия.

if.npu.gov.ua Масштабное ДТП в Ивано-Франковской области

"Еще одна 23-летняя пассажирка этого автомобиля получила травмы и доставлена в реанимационное отделение Коломыйской ЦРБ с предварительным диагнозом: ЗЧМТ, политравма, перелом челюсти и ребер", — уточнили в областном главке полиции.

if.npu.gov.ua Масштабное ДТП в Ивано-Франковской области

Также травмированы и госпитализированы водитель и 40-летний пассажир микроавтобуса Mercedes.

Ранее сообщалось, что второй участник смертельного ДТП в Харькове — Геннадий Дронов — категорически отрицает свою вину.