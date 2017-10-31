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    Масштабное ДТП на Прикарпатье: трое погибли, еще трое - пострадали

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    Авария произошла в понедельник поздно вечером на автодороге Стрый - Черновцы - Мамалыга. В результате столкновения автомобилей Skoda и Mercedes погибли три человека, в том числе молодая женщина.
    Масштабное ДТП в Ивано-Франковской области
    if.npu.gov.ua

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. В результате столкновения автомобилей Skoda и Mercedes в Коломыйском районе вано-Франковской области погибли три человека погибло, еще трое были госпитализированы с травмами разной степени тяжести, сообщает ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

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    Авария произошла в понедельник поздно вечером на автодороге Стрый — Черновцы — Мамалыга, между населенными пунктами с. Раковчик и с. Корнич.

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    "27-летний житель Коломыйского района, управляя автомобилем марки Skoda допустил столкновение с автомобилем Mercedes, который двигался со стороны Черновцов под управлением 40-летнего жителя Львова", – говорится в сообщении.

    После столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части, съехал в кювет и перевернулся. В результате чего водитель и еще двое пассажиров — 31-летний житель района и 19-летняя девушка — погибли на месте происшествия.

    if.npu.gov.ua
    Масштабное ДТП в Ивано-Франковской области

    "Еще одна 23-летняя пассажирка этого автомобиля получила травмы и доставлена в реанимационное отделение Коломыйской ЦРБ с предварительным диагнозом: ЗЧМТ, политравма, перелом челюсти и ребер", — уточнили в областном главке полиции.

    if.npu.gov.ua
    Масштабное ДТП в Ивано-Франковской области

    Также травмированы и госпитализированы водитель и 40-летний пассажир микроавтобуса Mercedes.

    Ранее сообщалось, что второй участник смертельного ДТП в Харькове — Геннадий Дронов — категорически отрицает свою вину. 

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