Амина Окуева. Основные факты из биографии

В понедельник вечером, 30 октября, близ поселка Глеваха под Киевом был обстрелян автомобиль, в котором находились чеченские добровольцы Адам Осмаев и Амина Окуева. В результате происшествия Осмаев был ранен, а Окуева — убита. В Киевской области и ближайших областях был объявлен оперативный план "Сирена", открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

СМИ собрали основные факты биографии погибшей Амины Окуевой.

Чеченка "украинского происхождения"

В сети широко распространена информация о том, что Амина Окуева — чеченка, однако на самом деле Наталья Никифорова — украинка, родилась в Одессе.

Смена фамилии и принятие ислама

В 2000-м году Наталья Никифорова сменила имя на Анастасия, после чего вышла замуж за военного Ису Мустафинова и вскоре стала Анастасией Мустафиновой (а немного позже Аминой), предварительно приняв ислам. После того как она вышла замуж во второй раз, женщина сменила фамилию на Окуеву. По словам самой Окуевой, после замужества она выехала в Россию, где жила как в Москве, так и в Грозном. Вскоре она вернулась в Украину и получила медицинское образование в Одесском университете имени Мечникова, после окончания которого работала врачом-интерном в одной из городских больниц.

mk.ru Амина Окуева в молодости

Майдан и Донбасс

Во время Революции достоинства в 2014 году Амина Окуева был активным волонтером-медиком на Майдане, а после эскалации конфликта в Донбассе вместе с мужем вступила в ряды батальона "Киев-2", воевала в подразделении "Батальон имени Джохара Дудаева", который в основном состоял из чеченцев-добровольцев.

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Скандальные родственные связи

Отчим Амины Окуевой — Виктор Сергеевич Никифоров — занимал пост директора Одесского музея Восточного и Западного искусства. Во время его руководства в 2008 году украли знаменитую картину Караваджо "Поцелуй Иуды" — самый ценный экспонат музея, который оценивают в 100 млн долларов. После тщательного расследования вину Никифорова доказать не удалось, но скандал негативно сказался на его репутации. Мать Окуевой Ирина долгое время работала в Южно-украинском медиа-холдинге.

Работа с нардепом-"радикалом" Игорем Мосийчуком

Погибшая под Киевом Амина Окуева принимала участие в парламентских выборах 2014 год, баллотировалась в одномантом избирательном округе №136 в Суворовском районе в Одессе. В состав Рады VIII созыва ей попасть не удалось, она набрала лишь 3,72%. Нардеп Игорь Мосийчук, который ранее пострадал при взрыве в Соломенском районе Киева, сообщил, что Окуева работала его помощником.

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Первое покушение в Украине

В июне 2017 года на улице Кирилловской (Подольский район Киева) на Окуеву и ее мужа Адама Осмаева напал человек, который представился журналистом французского издания Le Monde. Пребывая в одной машине с ними, нападавший несколько раз выстрелил в Осмаева (он получил серьезные ранения). Окуева, в свою очередь, открыла огонь по нападавшему. Ей удалось попасть в него четыре раза. По горячим следам киллера задержала полиция. Позже в МВД заявили, что задержанный Артур Денисулатов (Курмакаев) может быть связан с главой Чечни Рамзанов Кадыровым.