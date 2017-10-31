Протестные хроники: "наезд" на Порошенко, Саакашвили и вечное вече

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Конфеты в обмен на импичмент

Протестные акции в центре Киева затронули президентский бизнес — кондитерскую фабрику Roshen. Так, на минувших выходных народный депутат фракции "Самопомич" и один из лидеров протеста под Верховной Радой Егор Соболев анонсировал блокирование Roshen. В его заявлении шла речь о блокировании логистического центра компании в Яготине Киевской области ветеранами АТО, чтобы туда не смогли заезжать и выезжать грузовики с конфетами.

Соболев аргументировал такую инициативу тем, что глава государства игнорирует требования митингующих на площади Конституции в столице под ВР, в частности, создание Антикоррупционного суда, а также закона об импичменте главы государства.

После этого активисты движения "Освобождение" (Рух "Визволення") заблокировали фабрику Roshen в Виннице. Они заявили, что что приехали из Киева, чтобы предотвратить "беспредел, хищения и обман", однако число участников не озвучили. Протестующие призвали украинцев объявить бойкот товарам и услугам, которые производят компании Порошенко, не иметь дела "ни одной из 104 компаний, которые он указал в своей декларации".

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Позднее, уже в воскресенье Соболев со своим скандальным соратником Семеном Семенченко отправились в столичный магазин Roshen на Крещатике, решив убедить поклонников президентской кондиретки "не отдавать ни одной гривны бизнесмену Порошенко, пока их обманывает президент Порошенко".

Семенченко также озвучил "алгоритм" действий по блокированию "обогащения Порошенко": "белый" бизнес будет блокироваться путем организации бойкота, а "серые" и "черные" схемы, в которых участвует президент, будут блокироваться физически.

В самом Roshen к акции по блокированию отнеслись скептически. По словам гендиректора Вячеслава Москалевского, как такового блокирования предприятий корпорации пока не было.

"В Яготине (Киевской области — ред.) было людей десять. Приехали, сфотографировались и поехали. Думаю, что в Виннице было так же. В магазинах такая же ситуация", — заявил он, посетовав, что как только Порошенко избрали президентом, Roshen стал "обоями, на фоне которых проводятся всевозможные пиар-акции".

По мнению Соболева, потеря прибыли приведет президента "в чувство", однако по мнению пользователей соцсетей, такие действия одиозных народных избранников на треть повысили продажи в магазинах Порошенко.

Вече в Киеве

Наряду с бойкотом Roshen в столице не обошлось без вече экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его партии "Движение новых сил" у здания Верховной Рады.

На мероприятии, которое собрало 400 участников и 700 силовиков, распространялись листовки с предложением проголосовать за ряд новых требований к президенту страны. Среди новых "протестных пунктов" появились требования принять закон об импичменте, заморозить тарифы, объявить досрочные выборы президента и депутатов Верховной Рады, легализировать огнестрельное оружие, прекратить дипломатические отношения с Россией, изъять активы олигархов, а также ограничить избирательное право жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области.

Саакашвили, выступая перед участниками протеста, анонсировал очередной митинг, когда начнется пленарная неделя работы парламента.

"Мы даем им (властям — ред.) время до 7 ноября… когда они (депутаты — ред.) приедут со своих островов… и начнут выполнять наши требования", — заявил Саакашвили.

По его словам, в случае невыполнения требований участников акции протеста, власти должны будут уйти и объявить досрочные выборы президента и парламента. Экс-губернатор Одесской области пригрозил, что если власти не выполнят требования, протестующие переместятся с площади Конституции "в другое место". Саакашвили пояснил, что украинские власти слышат народ только с Майдана Незалежности.

Мероприятие прошло без инцидентов, однако уже во вторник министр внутренних дел Арсен Аваков распорядился снять охрану с периметра палаточного городка митингующих у ВР, назвав его "хламом".

"Тратить государственные ресурсы и охранять дальше этот хлам под Радой больше не намерены", — заявил глава МВД.