В "Народном фронте" связали задержание сына Авакова с протестами под Радой

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КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Задержание сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра является попыткой оказать политическое давление на главу МВД, заявил член парламентской фракции "Народный фронт" Николай Княжицкий.

Нардеп утверждает, что действия НАБУ якобы связаны с отказом министра проводить силовую зачистку палаточного городка под Верховной Радой.

"Попытка "взять в заложники" сына Авакова после несогласия министра силовым способом разогнать "майдан" перед Радой является одним из таких показательных пиарно-аморальных дел. Она не будет иметь никаких последствий из-за отсутствия самого факта преступления, а лишь станет попыткой давления на Авакова", — написал Княжицкий в своей колонке на сайте Espreso.TV.

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По словам политика, "президент Порошенко хочет воспользоваться ситуацией и получить монополию на власть".

Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность.

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Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.