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    Аналитика и комментарии

    Утопить Киев в крови? Аваков на это способен - Золотарев

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (16)

    (обновлено: )20610
    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, глава МВД Арсен Аваков способен реализовать угрозы, ранее озвученные его экс-советником Ильей Кивой.
    Политолог, руководитель аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра. Обыски прошли в рамках досудебного расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – начале 2015 года.

    Задержание сына Арсена Авакова
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    Комментируя ситуацию в эфире одного из телеканалов, бывший советник Авакова Илья Кива заявил, что "власть хочет ослабить министра и "просто не понимает, что улицы Киева могут залиться кровью".

    По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, происходящее — результат политической борьбы между главой МВД и президентом Петром Порошенко.

    "Все это — политическая борьба, остаться в которой должен только один. Не исключаю, что НАБУ воспользовалось обострением отношений между президентом и главой МВД, чтобы продемонстрировать свою работу. Аникоррупционеры получили возможность реализовать всем давно известное дело с рюкзаками. Очевидно, что раньше его тормозила круговая порука — не исключено, что обострение отношений нарушило баланс. Но все-таки НАБУ — это инструмент внешнего управления, оно стоит особняком. Если бы на сына Авакова "наехала" Служба безопасности, то можно было бы сказать, что Порошенко спустил своих "цепных псов", — отметил Золотарев.

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    По его словам, отношения между Аваковым и Порошенко накалились до предела.

    "Вечер перестает быть томным. Это действие основного закона украинской политики — оскудение содержимого корыта при сохранении количества желающих к нему прильнуть, неумолимо ведет к обострению политической борьбы. Отношения между Аваковым и Порошенко накалились до предела, поэтому то, что мы наблюдаем совсем не удивляет. Теперь все ждут ход министра внутренних дел. Любопытно в этом плане заявления "говорящих голов" Авакова, в частности, Кивы, сказавшего, что одна власть хочет подмять другую и "не понимает, что улицы Киева могут залиться кровью". Пока это словесная угроза. Но учитывая, что Аваков контролирует уличный ресурс, а это фактор силы, я бы серьезно отнесся к таким заявлениям. Аваков вполне может дойти до принудительного диалога власти с народом", — подытожил эксперт.

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