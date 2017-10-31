Утопить Киев в крови? Аваков на это способен - Золотарев

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) провели обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра. Обыски прошли в рамках досудебного расследования относительно рюкзаков, которые МВД закупило в конце 2014 – начале 2015 года.

Комментируя ситуацию в эфире одного из телеканалов, бывший советник Авакова Илья Кива заявил, что "власть хочет ослабить министра и "просто не понимает, что улицы Киева могут залиться кровью".

По мнению политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, происходящее — результат политической борьбы между главой МВД и президентом Петром Порошенко.

"Все это — политическая борьба, остаться в которой должен только один. Не исключаю, что НАБУ воспользовалось обострением отношений между президентом и главой МВД, чтобы продемонстрировать свою работу. Аникоррупционеры получили возможность реализовать всем давно известное дело с рюкзаками. Очевидно, что раньше его тормозила круговая порука — не исключено, что обострение отношений нарушило баланс. Но все-таки НАБУ — это инструмент внешнего управления, оно стоит особняком. Если бы на сына Авакова "наехала" Служба безопасности, то можно было бы сказать, что Порошенко спустил своих "цепных псов", — отметил Золотарев.

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По его словам, отношения между Аваковым и Порошенко накалились до предела.

"Вечер перестает быть томным. Это действие основного закона украинской политики — оскудение содержимого корыта при сохранении количества желающих к нему прильнуть, неумолимо ведет к обострению политической борьбы. Отношения между Аваковым и Порошенко накалились до предела, поэтому то, что мы наблюдаем совсем не удивляет. Теперь все ждут ход министра внутренних дел. Любопытно в этом плане заявления "говорящих голов" Авакова, в частности, Кивы, сказавшего, что одна власть хочет подмять другую и "не понимает, что улицы Киева могут залиться кровью". Пока это словесная угроза. Но учитывая, что Аваков контролирует уличный ресурс, а это фактор силы, я бы серьезно отнесся к таким заявлениям. Аваков вполне может дойти до принудительного диалога власти с народом", — подытожил эксперт.