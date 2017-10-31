А у тебя в рюкзаке проблема. Дело сына Авакова

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Во вторник, 31 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали сына министра внутренних дел Арсена Авакова — Александра. Задержанию предшествовали обыски по месту прописки сына министра в Харькове и жительства в Киеве. Аваков-старший обыски подтвердил, однако не уточнил, по какому делу они проводились.

Вместе с тем, СМИ со ссылкой на источники сообщили, что обыски проходили в рамках досудебного расследования по рюкзакам, которые МВД закупило в конце 2014 – в начале 2015 года, а Аваков-младший был задержан в столице. Эти данные подтвердили и в НАБУ, уточнив, что обыски проводились по месту работы и проживания вероятных фигурантов расследуемого производства — как у Александра Авакова, так и у экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.

Что известно о скандальном деле "рюкзаков Авакова" и обысках — в обзоре РИА Новости Украина.

Обыски и задержания

Во время обысков у сына Авакова в Харькове полиция оцепила целый квартал, аргументируя это "сообщением о минировании".

Алексей Гриценко / Facebook Фото с места обыска в Харькове по делу о рюкзаках

По словам активиста "Автомайдана" Алексея Гриценко, к месту также подтянулись люди спортивной наружности, бойцы "Восточного корпуса" и "Азова". Также Гриценко выложил снимки с места обысков.

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По словам экс-советник министра МВД Ильи Кивы, который и заявил о задержании сына министра, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Кива также добавил, что по его информации, сына Авакова после задержания планируют доставить в один из столичных судов.

"Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение", — заявил Кива.

По его словам, обыски у сына Авакова являются давлением на министра, который сегодня снял охрану с палаточного городка протестующих под Радой. Также Кива сообщил, что обыски у Александра Авакова проводились с самого утра вторника.

По данным источников проекта "Схемы", также был задержан и бывший зам Авакова Чеботарь. Задержанным готовят сообщение о подозрении.

Скандальные рюкзаки

Сын Авакова Александр стал фигурантом скандального дела о рюкзаках еще в 2015 году. Тогда в тендере на пошив тактических рюкзаков для МВД принимало участие несколько фирм, но победили две — "Днипровенд" из Днепра и "Плигачов". Первые за пошив 5 тыс рюкзаков получили 14,5 млн грн бюджетных денег, вторые — 2,1 млн грн за 1 тыс рюкзаков. На момент победы в тендере на производство рюкзаков в самом МВД уже почти год шло расследование деятельности "Днипровенд" как конвертационного центра, однако это не помешало чиновникам МВД перечислить компании за рюкзаки 14,5 млн грн.

Согласно информации СМИ, компания "Днипровенд", выигравшая конкурс, не имела ни достаточного оборудования, ни квалифицированных работников и не осуществляла реальную хозяйственную деятельность.

Затем появилось скандальное видео, на котором якобы сын Авакова Александр договаривается с экс-заместителем главы МВД Сергеем Чеботарем о покупке партии таких рюкзаков.

Чеботарь до мая 2015 года отвечал в МВД за госзакупки. Скрытые съемки в его кабинете, по данным СМИ, проводила СБУ по просьбе военной прокуратуры в рамках производства о коррупции в министерстве внутренних дел. Из разговора на обнародованном видео молодой человек, похожий на сына Авакова, хочет поставить большую партию рюкзаков в МВД и просит предоплату.

Глава МВД Арсен Аваков отрицал причастность его семьи к закупке рюкзаков. "Авторы Сказки о рюкзаке и госзакупке, как обычно: одиозный нардеп Каплин и имени Фирташа-Левочкина телеканал Интер", — писал он в Facebook.

Генпрокуратура начала производство по рюкзакам в июле 2015 года. И уже несколько недель его передали в Национальное антикоррупционное бюро, которое расследует дело под № 42015000000001349 от 07 июля 2015 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364. Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (максимальное наказание до 6 лет тюрьмы), ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата в особо крупных размерах (наказание до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества).

Через два года, летом уже 2017-го, о "деле рюкзаков" заговорили снова — после смерти от рака одного из ключевых свидетелей. В постановлении суда, куда НАБУ обратилось за доступом к медицинским документам умершего фигуранта, сообщалось, что "есть основания полагать, что должностные лица МВД по предварительному сговору со служебными лицами "Днипровенд" заключили фиктивную сделку с целью завладения государственными средствами в особо крупных размерах. Кроме того, деньги (речь идет о почти 15 млн грн) министерство перечислило на счета фирм с признаками фиктивности, а в дальнейшем все это обналичили через "конвертационный центр".

Вместе с тем, куда делись дорогие тактические рюкзаки, неизвестно и по сей день. Спикер МВД Артем Шевченко заявлял, что в свободной продаже рюкзаков нет. "Они находятся в подразделениях. И никакого ущерба государству от них не было", — заявил он "Вестям".

По материалам открытых источников интернет