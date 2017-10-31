МВД о скандальной закупке рюкзаков: все было без нарушений

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. МВД Украины заверило, что закупка рюкзаков для его подразделений в 2015 году проводилась в рамках конкурсных процедур.

По данным МВД, следствие за два года расследования уголовного дела о якобы допущенных нарушениях не смогло найти доказательств правонарушений.

"МВД Украины настаивает, что процедура закупки была осуществлена комитетом по конкурсным торгам по правилам и требованиям, предусмотренным законом Украины "О государственных закупках" и ведомственными актами МВД Украины", — сообщила во вторник пресс-служба МВД Украины.

По данным министерства, в рамках досудебного расследования уголовного дела Государственной финансовой инспекцией Украины была проведена внеплановая ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МВД Украины. При этом по результатам ревизии по поводу количества закупленных рюкзаков, количества лотов и общей стоимости закупки в сумме 16,595 миллиона гривен (619 тысяч долларов) нарушений установлено не было.

Кроме этого сообщается, что существуют судебные решения, которые не установили нарушений в действиях должностных лиц МВД во время проведения переговорной процедуры закупки рюкзаков.

Также, по данным МВД, во время ревизии досудебное следствие не получило доказательств, что поставки рюкзаков произошли не в полном объеме. Вместо этого МВД предоставило Национальному антикоррупционному бюро Украины надлежащие доказательства добросовестного выполнения победителями торгов договоров по поставке рюкзаков.

По версии министерства, выводы экспертизы по делу, которая установила, что закупленные рюкзаки меньше по объему, чем это предусмотрено заявкой, и ненадлежащего качества, "вызывают обоснованное сомнение из-за непонятного происхождения образцов для экспертного исследования и зафиксированных ошибках эксперта при определении объема рюкзака".

Кроме этого, МВД утверждает, что к делу было "приобщено сфальсифицировано видео разговора на тот момент замглавы МВД Сергея Чеботаря и якобы сына министра внутренних дел Авакова, "подлинность которого не была доказана следствием".

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом в украинские СМИ сообщили о задержании сына Авакова.