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    Общество

    МВД о скандальной закупке рюкзаков: все было без нарушений

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (10)

    (обновлено: )1401
    МВД Украины настаивает, что процедура закупки была осуществлена комитетом по конкурсным торгам по правилам и требованиям, предусмотренным законом Украины.
    Здание ГУ МВД. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости. МВД Украины заверило, что закупка рюкзаков для его подразделений в 2015 году проводилась в рамках конкурсных процедур.

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    По данным МВД, следствие за два года расследования уголовного дела о якобы допущенных нарушениях не смогло найти доказательств правонарушений.

    "МВД Украины настаивает, что процедура закупки была осуществлена комитетом по конкурсным торгам по правилам и требованиям, предусмотренным законом Украины "О государственных закупках" и ведомственными актами МВД Украины", — сообщила во вторник пресс-служба МВД Украины.

    По данным министерства, в рамках досудебного расследования уголовного дела Государственной финансовой инспекцией Украины была проведена внеплановая ревизия отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МВД Украины. При этом по результатам ревизии по поводу количества закупленных рюкзаков, количества лотов и общей стоимости закупки в сумме 16,595 миллиона гривен (619 тысяч долларов) нарушений установлено не было.

    Кроме этого сообщается, что существуют судебные решения, которые не установили нарушений в действиях должностных лиц МВД во время проведения переговорной процедуры закупки рюкзаков.

    Также, по данным МВД, во время ревизии досудебное следствие не получило доказательств, что поставки рюкзаков произошли не в полном объеме. Вместо этого МВД предоставило Национальному антикоррупционному бюро Украины надлежащие доказательства добросовестного выполнения победителями торгов договоров по поставке рюкзаков.

    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото
    Скандалы МВД: рюкзаки, "неприкасаемые" и сотни тысяч долларов

    По версии министерства, выводы экспертизы по делу, которая установила, что закупленные рюкзаки меньше по объему, чем это предусмотрено заявкой, и ненадлежащего качества, "вызывают обоснованное сомнение из-за непонятного происхождения образцов для экспертного исследования и зафиксированных ошибках эксперта при определении объема рюкзака".

    Кроме этого, МВД утверждает, что к делу было "приобщено сфальсифицировано видео разговора на тот момент замглавы МВД Сергея Чеботаря и якобы сына министра внутренних дел Авакова, "подлинность которого не была доказана следствием".

    Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова. По данным издания, обыски проходят у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Позже Аваков подтвердил изданию обыски у сына. При этом в украинские СМИ сообщили о задержании сына Авакова.

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