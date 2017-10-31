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31.10.201715:19
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    Фотоленты

    Масштабные обыски у сына Авакова в Харькове

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (4)

    (обновлено: )35620
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    kh.depo.ua
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    facebook.com/dmytro.bulakh
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    facebook.com/dmytro.bulakh
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    MediaPort
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    MediaPort
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    MediaPort
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    twitter.com/hromadske_kh
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    facebook.com/grytsenko.alex
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    facebook.com/grytsenko.alex
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    facebook.com/grytsenko.alex
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    facebook.com/grytsenko.alex
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    facebook.com/grytsenko.alex
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра.
    Алексей Гриценко в facebook
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua

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    Экс-советник министра внутренних дел Илья Кива заявил, что сын главы МВД Арсена Авакова Александр задержан после сегодняшнего обыска детективами Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Он добавил, что держит связь с семьей главы МВД.

    Ранее во вторник детективы НАБУ пришли с обыском к сыну Авакова, министр подтвердил это сообщение.

    Адвокат Виктор Чевгуз
    Виктор Чевгуз, facebook
    Адвокат: Аваков показывает дутую статистику раскрываемости преступлений

    "Сейчас закончен обыск. Я знаю, что должны его сына Александра направить в суд. Его хотят лишить свободы, чтобы иметь возможность манипулировать министром и иметь возможность давления на его решение. Александра задержали. Насколько мне известно, обыск не дал никакого результата, поэтому были изъяты телефоны и планшеты. Знаю это на 100%, потому что нахожусь на прямой связи и общаюсь", — сказал Кива в эфире телеканала "112 Украина".

    На данный момент другой информации, подтверждающей слова Кивы, нет.

    НАБУ в 2016 году получило в подследственность производство относительно хищения в крупных размерах и злоупотребление служебным положением в руководящей структуре МВД при закупке по завышенной цене 6000 тактических рюкзаков для нужд подразделений в АТО. По решению суда детективы получили доступ к счетам компании "Днипровенд", которую связывают с сыном главы МВД Александром Аваковым. Расследование дела длится уже почти год.

    Читайте также — Чужой против хищника. Соцсети взволновал конфликт Порошенко и Авакова

    В феврале 2016 года появилось видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на Александра Авакова обсуждает с мужчиной, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии тактических рюкзаков для подразделений ведомства по, очевидно, завышенной цене.

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