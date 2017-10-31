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    Политика

    В Раде заговорили об отстранении Авакова из-за инцидента с сыном

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (22)

    (обновлено: )31
    Народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко считает, что на момент расследования дела Александра Авакова его отец - министр внутренних дел Арсен Аваков - должен быть отстранен от должности.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен быть отстранен от должности на время расследования дела, в рамках которого задержан его сын Александр, об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко.

    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Страна
    А у тебя в рюкзаке проблема. Дело сына Авакова

    Во вторник, 31 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. 

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    "Аваков на время расследования должен быть отстранен от должности. Лучше по собственной инициативе", — написал Луценко в Facebook.

    Глава МВД оказался в центре скандала в феврале 2016 года. На Youtube появилась видеозапись разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (на тот момент заместитель главы МВД). Как предположили СМИ, речь может идти о коррупции, так как МВД закупило рюкзаки у фиктивной фирмы. Аваков заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, указывающая якобы на наличие коррупционных схем в МВД, была прозрачной.

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