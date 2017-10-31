Задержание сына главы МВД. Аваков дал комментарий

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр непричастен к растрате государственных средств и докажет это в суде.

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"Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег с бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде", — написал глава МВД на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года.

Также стало известно о задержании трех человек по этому делу. Сыну Авакова НАБУ и САП уже сообщили о подозрении.