наверх
31.10.201718:59
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Кива, силовики и титушки: в ожидании суда над сыном Авакова

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (19)

    (обновлено: )21810
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Страна
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Страна
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева. Илья Кива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Ситуация в Соломенском суде г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Рекомендуем

    Обыски у сына Арсена Авакова АлександраГлавные события 31 октября в фотографиях18:54 31.10.2017
    Учитель математики покорил Instagram откровенными фото15:59 31.10.2017
    Обыски у сына Арсена Авакова АлександраМасштабные обыски у сына Авакова в Харькове14:51 31.10.2017
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017Обмен "комплиментами" Авакова и Саакашвили. Как живет "хлам под Радой"13:49 31.10.2017
    Фитнес-звезда из Одессы покоряет соцсеть12:06 31.10.2017
    Comic Con в ЛондонеБэтмен, Мардж Симпсон и Мать драконов. В Лондоне прошел Comic Con11:46 31.10.2017
    На месте гибели Амины Окуевой под КиевомУбийство Амины Окуевой под Киевом. Работа экспертов на месте ЧП04:52 31.10.2017
    На месте гибели Амины Окуевой под КиевомПоявились первые фото с места убийства Амины Окуевой22:19 30.10.2017
    Бывший менеджер кампании Трампа Пол Манафорт в автомобиле покидает свой дом в Александрии, штат ВирджинияГлавные события 30 октября в фотографиях18:25 30.10.2017
    Все фотоленты

    СМИ сообщали, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра везут в Соломенский суд Киева, где во вторник ему могут избрать меру пресечения.

    Как сообщает "Страна", позже в здание суда прибыл экс-советник главы МВД Илья Кива. Он говорит, что эти люди — его друзья, ветераны АТО. При этом Кива заверил, что оружия у них нет.

    Однако в Соломенском суде Киева АСН не подтвердили информацию о том, что сегодня там будут избирать меру пресечения задержанному в Киеве Александру Авакову. Пресс-секретарь суда Яна Квитченко заявила, что на данный момент соответствующего ходатайства в суд не поступало. Также она не стала уточнять, по какому адресу из двоих филиалов суда будет проводиться слушание в случае, если ходатайство по Авакову поступит.

    По данным интернет-издания, в помещении находятся около 30 человек с оружием.

    Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

    НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Также стало известно о задержании трех человек по этому делу.

    Ссылки по теме:
    Теги: