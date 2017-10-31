Кива, силовики и титушки: в ожидании суда над сыном Авакова

СМИ сообщали, что сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра везут в Соломенский суд Киева, где во вторник ему могут избрать меру пресечения.

Как сообщает "Страна", позже в здание суда прибыл экс-советник главы МВД Илья Кива. Он говорит, что эти люди — его друзья, ветераны АТО. При этом Кива заверил, что оружия у них нет.

Однако в Соломенском суде Киева АСН не подтвердили информацию о том, что сегодня там будут избирать меру пресечения задержанному в Киеве Александру Авакову. Пресс-секретарь суда Яна Квитченко заявила, что на данный момент соответствующего ходатайства в суд не поступало. Также она не стала уточнять, по какому адресу из двоих филиалов суда будет проводиться слушание в случае, если ходатайство по Авакову поступит.

По данным интернет-издания, в помещении находятся около 30 человек с оружием.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Также стало известно о задержании трех человек по этому делу.