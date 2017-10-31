наверх
31.10.201718:21
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Сыну Авакова сообщили о подозрении

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (16)

    (обновлено: )25520
    По данным СМИ, сын Арсена Авакова находится в НАБУ. Ему сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
    Алекснадра Авакова в окружении силовиков привезли в НАБУ
    Наталья Седлецкая в Facebook

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Во вторник вечером Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру в хищении государственных средств.

    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Страна
    А у тебя в рюкзаке проблема. Дело сына Авакова

    Как сообщают "Українські новини" со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах, Александру Авакову сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

    При этом задержанный Александр Аваков продолжает находиться в здании НАБУ.

    Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

    НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Также стало известно о задержании трех человек по этому делу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Сергей Князев. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Пол Манафорт
    Арест Манафорта: украинский след
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen