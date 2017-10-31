Сыну Авакова сообщили о подозрении

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Во вторник вечером Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро сообщили о подозрении сыну министра внутренних дел Арсена Авакова Александру в хищении государственных средств.

Как сообщают "Українські новини" со ссылкой на данные источника в правоохранительных органах, Александру Авакову сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

При этом задержанный Александр Аваков продолжает находиться в здании НАБУ.

Ранее во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. Также стало известно о задержании трех человек по этому делу.