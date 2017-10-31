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    Фотоленты

    Главные события 31 октября в фотографиях

    (обновлено: )4
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    Пол Манафорт покидает Федеральный суд США
    Пострадавший ждет помощи после взрыва в Кабуле
    Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп
    Церемония передачи пламени для Олимпиады-2018
    Демонстранты развернули баннеры и флаги после пресс-конференции в Брюсселе
    ЧП в аэропорту Борисполь
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Автомобиль, в котором расстреляли Амину Окуеву
    Ротан Крымский в Facebook
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Страна
    Ситуация под Верховной Радой 31 октября 2017
    РИА Новости Украина
    Пол Манафорт покидает Федеральный суд США
    Бывший глава избирательной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт покидает Федеральный суд США в Вашингтоне после того, как был привлечен к ответственности по 12 федеральным обвинениям в расследовании предполагаемого вмешательства России на президентских выборах в США в 2016 году.
    REUTERS James Lawler Duggan
    Пострадавший ждет помощи после взрыва в Кабуле
    Раненный мужчина ждет помощи после взрыва в Кабуле, Афганистан.
    REUTERS Omar Sobhani
    Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп
    Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп раздают угощения детям во время празднования Хэллоуина в Вашингтоне.
    REUTERS Carlos Barria
    Церемония передачи пламени для Олимпиады-2018
    Греческая актриса Катерина Леу в Афинах во время церемонии передачи огня для Олимпийских игр 2018 года.
    REUTERS Costas Baltas
    Демонстранты развернули баннеры и флаги после пресс-конференции в Брюсселе
    Демонстранты развернули баннеры и флаги после пресс-конференции в Брюсселе, Бельгия, бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона.
    REUTERS Yves Herman
    ЧП в аэропорту Борисполь
    В "Борисполе" самолет врезался в грузовик.
    facebook.com/Igubc

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    Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным СМИ, обыски прошли у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — начале 2015 гг.

    Рюкзаки сына Авакова. Ситуация в Соломенском суде Киева
    Страна
    А у тебя в рюкзаке проблема. Дело сына Авакова

    Позже Аваков подтвердил обыски у сына. Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко также подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан, ему изберут меру пресечения. В МВД назвали это дело попыткой дискредитации министра и его семьи. Арсен Аваков заявил, что на него не получится надавить с помощью задержания сына, надеется, что по делу состоится адекватный судебный процесс, который "расставит все по местам".

    Смотрите также: Масштабные обыски у сына Авакова в Харькове

    Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

    Смотрите также: Появились первые фото с места убийства Амины Окуевой

    В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.

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