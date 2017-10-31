Главные события 31 октября в фотографиях

Во вторник Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у семьи министра внутренних дел Арсена Авакова. По данным СМИ, обыски прошли у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — начале 2015 гг.

Позже Аваков подтвердил обыски у сына. Депутат Верховной Рады от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко также подтвердил, что сын министра внутренних дел задержан, ему изберут меру пресечения. В МВД назвали это дело попыткой дискредитации министра и его семьи. Арсен Аваков заявил, что на него не получится надавить с помощью задержания сына, надеется, что по делу состоится адекватный судебный процесс, который "расставит все по местам".

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Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в понедельник вечером Осмаев был ранен, а Окуева погибла. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало уточнил, что они отказались от охраны после нападения в начале лета.

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В начале лета пресс-секретарь МВД Артем Шевченко сообщал, что в Киеве из пистолета ранен Осмаев, на него и его жену совершено покушение. Во время стрельбы Окуева ранила нападавшего. Осмаев и нападавший были доставлены в больницу с ранениями. Правоохранители тогда завели дело по факту покушения на убийство Осмаева и Окуевой.