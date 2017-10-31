В Раде зарегистрирован законопроект о прекращении полномочий президента

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Деревянко зарегистрировал в Парламенте законопроект "о президенте Украины и порядке прекращения его полномочий".

Об этом сообщается во вторник на сайте украинского парламента. Текст документа пока отсутствует на сайте Рады.

Ранее сторонники и представители ряда политических сил начали акцию протеста возле Рады. Они требовали, в частности, принять закон об импичменте.

Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично.

По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.

Напомним, 29 октября участники народного вече, в котором принимали участие несколько сотен человек возле Верховной Рады в Киеве, заявили об импичменте президенту.