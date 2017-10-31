наверх
31.10.201720:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде зарегистрирован законопроект о прекращении полномочий президента

    (обновлено: )38110
    По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.
    Заседание парламента. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Юрий Деревянко зарегистрировал в Парламенте законопроект "о президенте Украины и порядке прекращения его полномочий".

    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    пресс-служба президента Украины
    Импичмент для Порошенко сплотил политических врагов

    Об этом сообщается во вторник на сайте украинского парламента. Текст документа пока отсутствует на сайте Рады.

    Ранее сторонники и представители ряда политических сил начали акцию протеста возле Рады. Они требовали, в частности, принять закон об импичменте.

    Объявить вотум недоверия президенту Украины довольно проблематично.

    По конституции, импичмент может быть объявлен президенту, если он совершил госизмену или другое преступление. Процедура предполагает создание в Раде временной следственной комиссии, выводы которой рассматриваются на заседании парламента.

    По заключению этой комиссии Рада сначала 226 голосами принимает решение о выдвижении обвинений президенту, а затем 300 голосами принимает решение об импичменте, перед этим получив заключение Конституционного суда о законности проведенной процедуры и заключение Верховного суда о том, что президент действительно совершил преступление.

    Напомним, 29 октября участники народного вече, в котором принимали участие несколько сотен человек возле Верховной Рады в Киеве, заявили об импичменте президенту.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова
    Сергей Князев. Архивное фото
    Снова убийство. Гибель добровольца Амины Окуевой
    Пол Манафорт
    Арест Манафорта: украинский след
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen