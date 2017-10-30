Красив, талантлив, всем удобен. Станет ли Вакарчук президентом страны?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Старые лица в политике всем надоели, нужна новая кровь: этот аргумент вполне может заставить украинцев проголосовать за пусть и относительно, но свежих кандидатов и изменить политический ландшафт страны. А политтехнологи в этом помогут.

Один из кандидатов США?

На прошлой неделе журналист Дмитрий Гордон в телеэфире рассказал, что США поставили условия, согласно которым будущий президент Украины не должен быть связан ни с какой бывшей властью и не должен быть политиком, которого все знают. Таких людей, подчеркнул журналист, сегодня двое, и "они всерьез обучаются и готовятся… одни из самых знаменитых украинцев в мире, которые никогда не были во власти".

Фамилий Гордон не назвал, как и не раскрыл своих источников, но тему для дискуссии задал. Одним из "загадочной двойки" сразу же назвали музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Тем более что недавний опрос центра SOCIS показал, что у музыканта – второй президентский рейтинг в стране с результатом 14,8% (первый – Порошенко). Правда, проведнный практически тогда же опрос Центра Разумкова показал у Вакарчука лишь пятое место с результатом 6,6%.

В то же время сам лидер "ОЭ" вместе с коллективом взяли творческую паузу – последний концерт 2017 года прошел в Полтаве 15 сентября, а следующий анонсирован на 24 августа 2018г. Будет время заняться политикой.

От певца до "лидера"

Вакарчук не впервые появляется в политических рейтингах. Еще в мае 2017 года СМИ опубликовали данные закрытой социологии Администрации президента, где у Вакарчука было третье после Порошенко и Юлии Тимошенко место с 12,3% голосов.

По утверждениям ряда политологов, лидера "Океана Эльзы" на роль главы государства еще с 2011 года усиленно раскручивает влиятельный бизнесмен Виктор Пинчук: если до Евромайдана музыкант только пел на форумах YES, то с 2014 года выступает там уже как спикер, фактически политик. А общение в кулуарах форума позволило ему завести связи с влиятельными западными политиками и бизнесменами.

Кроме этого в в сентябре-декабре 2015 г. Вакарчук был стипендиатом программы Yale Greenberg World Fellow: обучался политике, мировому лидерству и международным отношениям в стенах Йельского университета. Но "американское турне" на заканчивается: музыкант-политик заявлял, что проведет осенний семестр в Стэнфордском университете, где будет будет посещать курсы и выступит с серией открытых лекций об Украине.

В Украине уже успели назвать предстоящее пребывание Вакарчука в США "американскими смотринами".

С Кличко – не по пути

В любом случае у лидера "ОЭ" есть большое преимущество перед конкурентами в Украине: огромная узнаваемость и популярность, репутация романтика, "голоса Майдана", свободолюбивого и независимого правдоруба. Наверняка эти качества и сильные стороны захотят превратить в политически очки – например, олигархи, которые ищут новых кандидатов для своих ставок и инвестиций.

В подобной ситуации раньше находился тогда еще боксер Виталий Кличко. В 2006 году один из нынешних ведущих политтехнологов страны заявлял, что такой президент и нужен Украине: большой, сильный, известный. А что у него нет политического опыта и навыков – дело наживное. Если что – ему подскажут, направят в "нужное" русло.

Правда, политическая активность Кличко не увенчалась победой. В 2012 году созданная им партия УДАР получила на парламентских выборах третье место с результатом 13,96%, самого боксера рассматривали одним из главных претендентов на президентский пост, но в итоге Кличко занял пост мэра Киева, а на Банковую въехал Порошенко.

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Есть пример

Наверняка сам Вакарчук не хочет повторить ошибок Кличко – отсюда обучение в США, выступления на значимых форумах, общение и совместные фотографии с политиками. Ему по душе путь актера Рональда Рейгана, ставшего 40-м президентом США.

Но даже если музыкант сядет в кресло президента, не станет ли он "свадебным генералом" в политической системе Украины, где реальными управленцами будут серые кардиналы?