Импичмент для Порошенко сплотил политических врагов

РИА Новости Украина

22 июня депутаты Киевского облсовета большинством голосов поддержали обращение к Верховной Раде с требованием начать процедуру импичмента Порошенко. Это решение, прогремевшее, как гром среди ясного неба, казалось, не получило какого-либо продолжения и могло бы показаться очередным политическим курьёзом. Однако последние события показывают, что история может иметь продолжение, пишут Руслан Бизяев и Юрий Ткачёв.

К примеру, 3 августа в Черновцах прошёл брифинг, на котором глава фракции "Оппозиционный блок" в Черновицкой областной Раде Дмитрий Павел, а также общественные активисты и ветераны АТО озвучили план провести аналогичное решение через ряд других областных советов Украины. На мероприятии присутствовали представители Днепропетровского, Тернопольского, Львовского, Хмельницкого, Николаевского, Закарпатского, Запорожского, Черкасского и Волынского облсоветов, что как бы намекало: география призывов к импичменту может быть более чем широкой.

Основными "хедлайнерами" проекта "Импичмент Порошенко" являются "Батькивщина" Юлии Тимошенко, а также "Оппозиционный блок". У обеих весьма различающихся политсил — общие «локальные» политические интересы: обе они значительно нарастили популярность со времени выборов 2014 года и заинтересованы в том, чтобы конвертировать её в конкретные депутатские мандаты на досрочных парламентских выборах. А Тимошенко, кроме того, ещё и может рассчитывать сместить Порошенко в главном кресле страны в случае досрочных выборов президента.

Говорить о том, перерастет ли ситуативный союз "Батькивщины" и "оппозиционеров" в нечто большее, пока сложно. Однако здесь и сейчас кооперация, безусловно, присутствует. Попробуем же разобраться, что именно они замышляют.

Mission impossible

Действительно осуществить импичмент действующего президента в Украине технически невозможно. Судите сами.

Для запуска процедуры импичмента нужно простое большинство голосов депутатов Верховной Рады, т.е. 226. Собрать даже их заговорщикам будет сложновато: у "Оппозиционного блока" и "Батькивщины" в сумме лишь 63 депутатских "штыка". Правда, "по ходу пьесы" к ним могут примкнуть и другие игроки. По слухам, уже согласилась участвовать в антипрезидентском комплоте "Самопомич", поговаривают о том, что могут дать голоса за импичмент и в "Радикальной партии" Ляшко. Считается, что "радикалы" являются "карманной оппозицией" Администрации президента, а сам Ляшко — идеальным оппонентом для Порошенко на второй тур президентских выборов. Однако это вовсе не исключает их возможности участия в заговоре: в конце концов, это будет вполне укладываться в общий формат "игры в оппозиционность".

К тому же ценность "радикалов" для их "старших товарищей" из АП (если слухи о сговоре верны) будет только расти по мере того, как политическая обстановка будет накаляться — так почему бы не помочь ей нагреться ещё на пару градусов, тем самым увеличив свою "капитализацию"?

Однако даже при самом широком привлечении союзников собрать требуемые 226 голосов будет ой как не просто. Что уж говорить о следующих этапах процедуры импичмента, для которых требуется 300, а затем и 338 голосов, да ещё и решение Конституционного суда, контроль над которым Порошенко существенно усилил после недавнего принятия профильного закона…

Итак, практически осуществить импичмент практически нереально. Но если так, то ради чего идёт игра? На этот счёт есть несколько версий.

Достаточно казаться — можно и не быть

Самая простая версия происходящего имеет широкую поддержку в кругах политтехнологов, и заключается она в следующем: дескать, добиться импичмента было бы хорошо, но и добиваться импичмента — тоже очень неплохо. Как ни крути, а в народе президент крайне непопулярен (равно как и парламент, Кабмин и т.п.), и любой, кто поднимает знамя борьбы с ним, может рассчитывать на толику народных симпатий. То есть, активно ратуя за импичмент, борцы с режимом Порошенко стремятся нарастить свой собственный политический рейтинг — и не более того.

Но есть и другое объяснение. Если оппонентам Порошенко действительно удастся обеспечить поддержку импичмента советами десятка областей и пары ключевых городов вроде Харькова, Львова, Одессы, Запорожья или Днепропетровска, то это нанесёт Порошенко колоссальный имиджевый удар — причём не в последнюю очередь в глазах западных (и особенно американских) партнёров. И в результате перед заговорщиками (прежде всего — перед Тимошенко лично) открываются весьма заманчивые перспективы.

"Белая леди" и Белый дом

Резкое снижение популярности Порошенко, равно как и других сил и фигур, составляющих основу конфигурации власти в Украине, для американских и европейских партнёров вовсе не секрет. Как не является для них секретом и тот факт, что глава государства намерен любой ценой оттянуть проведение каких бы то ни было выборов — что президентских, что парламентских. До сих пор «старшие товарищи» не выражали никаких претензий по этому поводу: как ни крути, а Порошенко хоть и сукин сын, но свой сукин сын, который к тому же вполне успешно справляется с задачей удержания контроля над Украиной в её движении проложенным "товарищами" курсом.

Однако если региональные представительские органы выступят против Порошенко, то эта уверенность может серьёзно поколебаться. И — кто знает?— не закрадётся ли "западным партнёрам" в головы мысль о том, что дальнейшая поддержка Порошенко нецелесообразна, и что его, возможно, имеет смысл сменить на иного, более достойного человека, который поведёт Украину в европейское будущее?

Тимошенко, безусловно, очень хотела бы стать таким человеком. И то сказать, лидер самой популярной (и это правда!) в Украине политсилы, политик с многолетним "проевропейским" стажем — кто же подходит для преемника Порошенко лучше? По слухам, Тимошенко уже пыталась заручиться поддержкой Белого дома в этом смысле ещё зимой 2017 года: после "туалетной" встречи "леди Ю" с Трампом ряд СМИ поспешили сообщить, что Белый дом якобы дал добро на замену Порошенко на Тимошенко. Это, конечно, было чистой воды "уткой" — однако сам факт её появления тоже весьма показателен.

Дело в том, что у Тимошенко своя непростая история отношений с Вашингтоном. Там, к примеру, ещё не забыли, как Юлия Владимира в 2009 году банально "кинула" тогдашнего госсекретаря Хиллари Клинтон, пообещав провести ряд реформ под кредит МВФ. МВФ кредит дал, а вот с реформами как-то не сложилось. Правда, к Порошенко в Белом доме также относятся без особой симпатии, однако в замене шила на мыло особого смысла не видят.

УНИАН Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото

Но если создать в Вашингтоне ощущение того, что режим Порошенко трещит по швам и вот-вот развалится, и что новая власть в Украине может сформироваться не под контролем США, то — кто знает, не откажутся ли американцы от своего скепсиса в отношении Тимошенко?

Желания и возможности

Впрочем, даже если у Тимошенко и правда имеется подобный план, реализовать его ей будет крайне непросто. Ведь для того, чтобы провести обращение об импичменте через тот или иной облсовет, нужно иметь в депутатском собрании не только свыше половины готовых на это депутатов, но и лояльное руководство. В Киевской области, где депутатское собрание возглавляет соратница Тимошенко Анна Старикова, это получилось. В других всё будет сложнее.

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К тому же местные элиты, даже скептически относящиеся к Порошенко, далеко не всегда готовы начинать прямой конфликт с вертикалью власти, которая, несмотря на свою непопулярность, пока достаточно крепко держит в руках вожжи управления Украиной. Именно по этой причине кампания по импичменту Порошенко, первой ласточкой которой должно было быть голосование Киевского облсовета, не имела продолжения. Видимо, сегодня "Батькивщина" при поддержке "Оппозиционного блока" может попытаться пойти на второй заход.

Тем более что приближается осень — традиционное для Украины время больших политических потрясений…