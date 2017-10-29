На вече возле Рады заявили об импичменте президента

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Участники народного вече, в котором принимают участие несколько сотен человек возле Верховной Рады в Киеве, заявили об импичменте президенту, сообщает "Страна".

"Нужно говорить о принятии закона об импичменте президенту", — заявил мэр Конотопа Артем Семенихин, который пешком шел в Киев.

"Да!", – ответила толпа.

Народный депутат Виктор Чумак добавил: "Тут говорят об импичменте президенту. Полностью согласен! За три года войны Порошенко с 18 места по богатству стал пятым. Пятым!".