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    Общество

    На вече возле Рады заявили об импичменте президента

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    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Участники народного вече, в котором принимают участие несколько сотен человек возле Верховной Рады в Киеве, заявили об импичменте президенту, сообщает "Страна".

    "Нужно говорить о принятии закона об импичменте президенту", — заявил мэр Конотопа Артем Семенихин, который пешком шел в Киев. 

    "Да!", – ответила толпа.

    Народный депутат Виктор Чумак добавил: "Тут говорят об импичменте президенту. Полностью согласен! За три года войны Порошенко с 18 места по богатству стал пятым. Пятым!".

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