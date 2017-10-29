С трибуны возле Рады заявили об импичменте президента

КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Участники народного вече, в котором принимают участие несколько сотен человек возле Верховной Рады в Киеве, заявили об импичменте президенту, сообщает "Страна".

"Нужно говорить о принятии закона об импичменте президенту", — заявил мэр Конотопа Артем Семенихин, который пешком шел в Киев.

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"Да!", – ответила толпа.

Народный депутат Виктор Чумак добавил: "Тут говорят об импичменте президенту. Полностью согласен! За три года войны Порошенко с 18 места по богатству стал пятым. Пятым!".

Страна Народное вече возле Рады, 29 октября 2017

Как сообщает корреспондент РИА Новости, среди участников вече распространяют листовки, в которых предлагается проголосовать за ряд новых требований к президенту Украины Петру Порошенко. Среди новых пунктов есть требование принять закон об импичменте, заморозить тарифы, объявить досрочные выборы президента и депутатов Верховной рады, легализировать огнестрельное оружие, прекратить дипломатические отношения с Россией, изъять активы олигархов, а также ограничить избирательное право жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области.

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Организаторы вече накануне принесли около сотни тыкв с прорезанными отверстиями в виде глаз и сделали из них композицию на площади Конституции возле украинского парламента.

Здание Верховной Рады охраняют несколько сотен полицейских. Обстановка в центре столицы спокойная.