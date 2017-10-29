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    Общество

    С трибуны возле Рады заявили об импичменте президента

    Тема:

    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко (300)

    (обновлено: )149562
    Cреди участников вече распространяют листовки, в которых предлагается проголосовать за ряд новых требований к Порошенко. Мэр Конотопа заявил с трибуны, что "Нужно говорить о принятии закона об импичменте президенту".
    Народное вече возле Рады, 29 октября 2017
    Страна

    КИЕВ, 29 окт — РИА Новости Украина. Участники народного вече, в котором принимают участие несколько сотен человек возле Верховной Рады в Киеве, заявили об импичменте президенту, сообщает "Страна".

    Новое вече под Радой. Видео
    facebook.com/TV.VILNE
    Новое вече под Радой. Прямая трансляция

    "Нужно говорить о принятии закона об импичменте президенту", — заявил мэр Конотопа Артем Семенихин, который пешком шел в Киев. 

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    "Да!", – ответила толпа.

    Народный депутат Виктор Чумак добавил: "Тут говорят об импичменте президенту. Полностью согласен! За три года войны Порошенко с 18 места по богатству стал пятым. Пятым!".

    Страна
    Народное вече возле Рады, 29 октября 2017

    Как сообщает корреспондент РИА Новости, среди участников вече распространяют листовки, в которых предлагается проголосовать за ряд новых требований к президенту Украины Петру Порошенко. Среди новых пунктов есть требование принять закон об импичменте, заморозить тарифы, объявить досрочные выборы президента и депутатов Верховной рады, легализировать огнестрельное оружие, прекратить дипломатические отношения с Россией, изъять активы олигархов, а также ограничить избирательное право жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области.

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    Организаторы вече накануне принесли около сотни тыкв с прорезанными отверстиями в виде глаз и сделали из них композицию на площади Конституции возле украинского парламента.

    Здание Верховной Рады охраняют несколько сотен полицейских. Обстановка в центре столицы спокойная.

    facebook.com/SaakashviliMikheil
    Тыквы под зданием Верховной Рады

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