Саакашвили обжалует лишение гражданства Украины – адвокат

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Решение властей о лишении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили гражданства Украины будет обжаловано в ближайшие дни, сообщил в пятницу РИА Новости адвокат политика Маркиян Галабала.

"Мы в ближайшие дни подадим, проект (иска — ред.) уже готов, сейчас мы его отшлифовываем", — сказал Галабала.

Он сообщил, что иск будет подан в Высший административный суд Украины, который рассматривает жалобы на высшие органы государственной власти. Адвокат затруднился ответить на вопрос, будет ли Саакашвили лично подавать жалобу, отметив, что он точно подпишет этот документ.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли.