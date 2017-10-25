Саакашвили заявил о готовящемся "большом вече" у Рады

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина.

Бывший президент Грузии и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что 29 октября состоится новое вече в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины в Киеве.

"У нас будет большое вече в 12.00 в это воскресенье, я хочу, чтобы на это вече пришло еще в два раза больше людей", — заявил Саакашвили на встрече со своими сторонниками в палаточном городке.

По его словам, участники протеста у Рады будут ждать очередного заседания парламента 7 ноября, когда "народ будет принимать экзамен у власти" на способность выполнять требования людей. Саакашвили также сообщил, что до этого момента в палаточном городке будет идти обсуждение проводимых на Украине реформ.

В среду прошла встреча Саакашвили с его сторонниками в палаточном городке.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позже бывшие участники военной операции в Донбассе взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.