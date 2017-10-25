Бондаренко: депортация Саакашвили – неправильное решение

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Участники митинга возле здания Верховной Рады готовят силовой переворот в Украине. Происходит закупка автоматического нарезного оружия. Мятежников финансируют из-за рубежа. Кроме того, следствие располагает данными о провокационных действиях лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили с целью личного захвата власти и когда придет время и будет разрешение следователя, в этом деле будет разглашена вся информация. Такое заявление сделал генеральный прокурор Юрий Луценко.

Служба безопасности Украины опровергла информацию, распространенную якобы с электронной почты пресс-службы СБУ по предотвращению покушения на президента Украины Петра Порошенко, назвав это сообщение "фейком". Днем ранее в сети появилась информация, что СБУ ликвидировала группу лиц, которые готовили покушение на Порошенко во время его воскресного визита в Авдеевку.

Отмечалось, что покушение на главу государства было организовано участниками антиправительственных митингов в Киеве, а ликвидированные лица якобы имеют непосредственное отношение к лидерам беспорядков возле Верховной Рады.

Ситуацию вокруг митингов возле здания парламента обрисовал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кость Бондаренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи можна поставити всі ці повідомлення в один ланцюг — історію від імені СБУ, заяву Луценка про силове захоплення влади, про плани силового захоплення влади конкретно Михайлом Саакашвілі?

— Немає диму без вогню. Очевидно, що в даній ситуації влада чудово розуміє, що в будь-якій ситуації будь-яка влада повинна оборонятись та захищатись. Зрозуміло, що Саакашвілі й ті, що його підтримують сьогодні. Ті, хто вийшли з ним вони не альтруїсти. Вийшли вони не просто так і, відповідно, у їм десь потрібно було взяти якісь кошти для того, щоб проводити акцію і це немалі кошти. Тому в даній ситуації питання завжди виникає, хто давав гроші на дану акцію, і, відповідно, скільки цих грошей і на що вони можуть бути витрачені.

Інформація про замах на президента надійшла з пошти прес-служби СБУ, де її назвали «фейком». Кому це вигідно?

— Чесно кажучи, ситуація дуже дивна, тому що якщо поштою СБУ надходить якась інформація, очевидно, хтось її надсилав, хтось її готував. Я припускаю, що цілком можливо, інформацію було запущено пізніше, коли стало зрозуміло, що ця інформація не досягла своєї мети або досягла протилежної. Її було замінено та було оголошено, що це «фейкова» інформація. Те, що якраз я припускаю, цілком можливо, що могли бути якісь підготовки замаху на голову держави. Це, в принципі, не український винахід і в усьому світі глави держав — це особи, яких особливо ретельно охороняють, а щодо деяких глав держав взагалі ведеться полювання. Пам'ятаємо про Фіделя Кастро, на якого було кількасот полювань, кількасот замахів. Що стосується Петра Порошенка, мені важко сказати. Я не голова СБУ. Я не володію інформацією. Тим більше, я думаю, що я не володію інформацією більш, ніж ви, чи хтось з наших слухачів в даній ситуації. Що стосується якраз того, що якось кострубато дуже підходять — спершу запускають інформацію, потім вона спростовується, потім говорять про те, що це якісь зловмисники запустили. Тут, мені здається, що просто якимось чином треба все таки більш підготовлено підходити до інформаційних пвоідомлень чи, можливо, більш відповідально.

Наскільки вірогідно виглядає цей сценарій, що саме силовим методом захопити владу в Україні?

— Те, що Саакшвілі сьогодні використовує як прапор, як стяг, це очевидно. Він сам, очевидно, не може очолити Україну. Не може стати главою держави, тому що це буде суперечити навіть Конституції держави і навряд його визнають главою держави. Але те, що навколо нього є чимало людей, які не проти прийти у владу і, тим більше це люди, які, в принципі вже знають, що таке запах пороху і люди, які знають, що таке смак крові. Я можу припустити, що на той час Саакашвілі можуть використовуючи як знамена, але використовуючи при цьому і зброю. Я не виключаю цього. Тим більше, Україна як держава, в якій одного разу вже відбувся переворот із застосуванням зброї, вона не має імунітету. Будемо говорити так до наступних подібного роду кроків.

Заява Луценка про те, що мітингувальники фінансуються з-за кордону — це може бути прелюдією до гучних політичних викриттів за участю відомих українських та закордонних політиків?

— Те, що вони фінансуються з-за кордону, це почули всі, але звідки саме, було б уточнити краще — чи це з Росії, тоді один сценарій, чи це зі Швейцарії — це інший сценарій. Я не думаю, що в Грузії так багато грошей і так багато людей. Грузія бідна країна, будемо говорити відверто і влада Саакашвілі її призвела до більшої бідності. Якщо ми говоримо про Грузію, то в очі впадає велика кількість людей, які перебувають за межею бідності. Відповідно, там є кілька людей, які могли б, в принципі, допомогти Саакашвілі у фінансуванні подібного роду акцій, але, знову ж таки, навряд чи кошти в цих людей є. Що стосується коштів інших людей, наприклад, того ж самого Ігоря Коломойського, якого називають одним з ініціаторів того, що відбувається в Україні, то в даній ситуації грузинські рахунки, грузинські олігархи чи представники грузинського бізнесу можуть бути хіба що посередниками. Але насправді це все дуже легко можна відстежити в умовах нашого глобального світу.

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А заяви про те, що тепер Саакашвілі можна депортувати?

— Теоретично якраз тут можуть сказати юристи, можуть чи не можуть. Теоретично він має право перебувати 90 днів в Україні без громадянства навіть, але питання, чи цих 90 днів відраховуються з моменту позбавлення його громадянства, чи 90 днів відраховуються з моменту, коли він перетнув український кордон.

Українська влада вдасться до депортації чи ні?

— Я думаю, що якщо українська влада вдасться до такого варіанту, то, очевидно, що це буде насправді однією з помилок української влади. Тому чим менше українська влада буде звертати увагу на Саакашвілі, чим менше українська влада буде надавати йому такої ваги і демонізувати його, тим, очевидно, краще буде для самої влади. І тим менше інформаційних приводів буде для самого Саакашвілі.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя происходящее под стенами парламента, заявил, что активисты красивыми лозунгами прикрывают свою жажду власти. Напомним, посты Егора Соболева в Facebook направлены на то, что любыми способами, привлечь большее количество сторонников к своей акции, настраивая их против правоохранителей и искажая информацию об их действиях, считает спикер МВД Артем Шевченко.