Не ночевал в палатке! Саакашвили обвинили во лжи

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили не ночевал с митингующими в палатке, заверил на своей странице в Facebook блогер Мирослав Олешко.

По его словам, вечером Саакашвили находился ради фото в палатке 20 на территории Мариинского парка.

"Но ночевать он пошел в холл отеля "Киев", вместе с ним два личных охранника. В номер отеля его не пустили, так как потребовали документы, а он отказался их предоставить", — рассказал Олешко.

По его словам, в 7 утра к нему приехал телеканал NewsOne. Тогда Саакашвили вышел на улицу и заявил, что ночевал в палаточном городке вместе с активистами.

"Вот так он снова соврал. Артист!", — добавил блогер.

Ранее Саакашвили заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой.