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    Киев

    Не ночевал в палатке! Саакашвили обвинили во лжи

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (283)

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    Как пишет блогер, ночевать Саакашвили пошел в холл отеля "Киев", вместе с ним два личных охранника: "В номер отеля его не пустили, так как потребовали документы, а он отказался их предоставить".
    Михаил Саакашвили в палатке
    Скриншот видео

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили не ночевал с митингующими в палатке, заверил на своей странице в Facebook блогер Мирослав Олешко.

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    По его словам, вечером Саакашвили находился ради фото в палатке 20 на территории Мариинского парка.

    "Но ночевать он пошел в холл отеля "Киев", вместе с ним два личных охранника. В номер отеля его не пустили, так как потребовали документы, а он отказался их предоставить", — рассказал Олешко.

    По его словам, в 7 утра к нему приехал телеканал NewsOne. Тогда Саакашвили вышел на улицу и заявил, что ночевал в палаточном городке вместе с активистами.

    "Вот так он снова соврал. Артист!", — добавил блогер.

    Ранее Саакашвили заявил о намерении переместиться к участникам акции под Верховной Радой.

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