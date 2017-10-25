Курс на Грузию. Все о депортации "культурного десанта" Саакашвили

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

За что депортируют

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне апатрид Михаил Саакашвили, поселившийся в палаточном городке у здания Верховной Рады, в скором времени останется без своего "культурного десанта".

Как заявил на днях генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, Государственная миграционная служба Украины выдворяет 20 человек из окружения бывшего главы Одесской ОГА. Согласно заявлению генпрокурора, эти люди были оформлены как "деятели культуры", когда Саакашвили возглавлял пост главы губернатора, однако на самом деле выполняли работу его помощников и охранников.

В частности, по словам Луценко, Саакашвили заставил своих подчиненных из коммунального учреждения "Одесский областной учебно-методический центр учреждений культуры и искусства" подать представление в миграционную службу, чтобы оформить разрешения на постоянное проживание 20-ти гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры". Сами же документы подписывал руководитель аппарата ОГА и и.о. заместителя губернатора.

Как заявил Луценко, "гастролеры", пользовавшиеся служебным транспортом ОГА, были далеки от культурной деятельности, о чем свидетельствуют данные Государственного центра занятости.

"Вместо этого, часть из них выполняли, как теперь элегантно высказывается окружение Саакашвили, хозяйственно-административные функции возле своего лидера Михаила Саакашвили, собственно, выполняли функции его водителей, охранников, помощников. Другие были устроены на специфические должности в Одесской таможне", – пояснил генпрокурор.

Луценко уточнил, что на сегодняшний день все эти люди не имеют оснований находиться в Украине.

"Потому что документы были поддельные, коммунальное предприятие указало нам четко, что таких исходных данных с такими номерами не существует. Другие сказали, что их вынуждали подписывать соответствующие формуляры и письма-обращения. Таким образом, срок один год у них или закончился, или был отменен в связи с ненадлежащим оформлением документов", — подчеркнул Луценко.

Он добавил, что все 20 человек имеют все основания быть выдворенными из Украины, что и происходит сейчас силами миграционной службы Украины, однако Саакашвили не торопится их защищать.

Также Луценко заявил, что "гастролеры без гражданства" также принимают участие в акции протеста у Рады и планируют силовой переворот в стране.

"Теперь эти деятели… именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот, это не пройдет", – заявил Луценко.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган добавила, что все эти лица являются "узким кругом экстремистов грузинского происхождения", на которые опирается Саакашвили.

Кого высылают

Прокурор назвал имена троих иностранцев, на которых было оформлено представление в миграционную службу, – Джангира Амирова, Зураба Цинцадзе и Георгия Рубашвили.

По документам Одесской ОГА, которые обнародовала Сарган, в 2014-2016 годах выходцы из Грузии приезжали в Одессу в рамках программы "Культура Одесской области – 2014-2016 годы", а потом получали разрешения на постоянное проживание в Украине.

В документах также фигурирует имя Тамаза Шамшишвили.

СМИ также добавляют имена Давида Макишвили, Георгия Цхакая, Мамуки Тугуши и Михаила Абзианидзе.

Трое из вышеприведенных персонажей уже высланы из Украины – Макишвили, Рубашвили и Абзинаидзе. Об этом 21 октября сообщил сам экс-президент Грузии, заявив, что сначала эти лица были похищены и избиты.

Рубашвили, по данным самого бывшего губернатора, является бывшим начальником его личной охраны. Саакашвили подчеркнул, что у Рубашвили был вид на жительство в Украине, и не было при себе оружия, так как раньше он помогал экс-президенту "по хозяйству", но потом остался в стране по своим делам.

Абзианидзе является бывшим водителем Саакашвили, у него в Украине есть жена и маленький ребенок.

"Ребенок болел, он вышел за лекарством в аптеку. Он не работал у меня больше месяца, в свое время он просто возил меня", – заявил Саакашвили.

Подполковник грузинской армии в отставке Макишвили, по данным СМИ, в течение четырех лет служил во французском Иностранном легионе, потом вернулся в Грузию, где командовал разведротой и был начальником разведки бригады легкой пехоты, командиром бригады спецназа, служил в миссиях НАТО в Косово, Африке, Афганистане, Ираке. В Украину приехад летом 2014 года. В составе волонтерского учебного центра "Патриот" принимал участие в подготовке подразделений ВСУ, НГУ, МВД, лично воевал в АТО, в том числе в составе добровольческой разведгруппы Нацгвардии, которая два года действует на передовой.

Преступности.нет Давид Макишвили

Наряду с этим Макишвили фигурировал в истории с угоном бронированного автомобиля, якобы принадлежавшего Саакашвили. Позднее выяснилось, что угнанная Toyota Land Cruiser 200 была на балансе его частной охранной фирмы "Варта", а ее совладельцем является упомянутый Рубашвили. Также Макишвили "засветился" в антисемитском скандале.

"Это человек, которого хорошо знают в Украине, которого очень уважают в Вооруженных силах Украины, он сражался за Украину. И он не заслужил, чтобы его, как скотину, взяли в наручниках выкинули без объяснений причин из страны", — заявлял Саакашвили, добавляя, что против высланной тройки в Украине нет никаких уголовных производств.

По информации СМИ, Шамшишвили в бытность Саакашвили губернатором был его личным фотографом и видеооператором.

Зураб Цинцадзе также упоминался в СМИ в качестве охранника Саакашвили.

Не менее интересные личности — экс-заместитель министра экономики Грузии Георгий Цхакая и экс-руководитель службы борьбы с нарушением таможенных правил Грузии Мамука Тугуши. СМИ называли их кураторами небезызвестной Юлии Марушевской на Одесской таможне, которые всецело контролировали работу ведомства. Цхакая, не имея украинского гражданства, также был внештатным советником Романа Насирова, когда он возглавлял пост главы Государственной фискальной службы, у него собственный кабинет в здании таможни и он имел доступ к служебным документам, которые запрещено давать внештатным советникам.

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Сайт Днепра Георгий Цхакая и Юлия Марушевская

Как ранее сообщала Марушевская, Цхакая не был работником таможни, а лишь являлся членом рабочей группы для подготовки предложений об усовершенствовании таможенного законодательства, созданную по распоряжению одесского губернатора в начале ноября 2015 года.

В этой группе, помимо юристов, менеджеров и адвокатов, также была и грузинская часть, состоявшая из бывших главы Таможенной службы Грузии Нино, начальника Государственного агентства Грузии по управлению имуществом Давида, главы отдела по борьбе с коррупцией Государственного агентства Грузии по закупкам Мананыи зампрокурора Тбилиси Вахтанга. Эти люди так или иначе, как отмечают средства массовой информации, также были причастны к различным схемам на таможне, однако пока не сообщается, будут ли они депортированы.

По материалам открытых источников интернет