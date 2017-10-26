Грузинская рулетка: чем закончится гастроль Саакашвили в Украине

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Скандальная история со статусом лишенного гражданства Украины экс-президента Грузии Михаилом Саакашвили, записавшимся во вдохновители нового Майдана, продолжается.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Под угрозой депортации Саакашвили демонстративно переселился в палаточный городок под Верховной Радой и призвал киевлян защитить его.

Вместе с тем уже в среду, 25 октября, Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства Украины и намерен его обжаловать на днях.

"Мы получили документы от Администрации президента по гражданству и мы будем обжаловать лишение меня гражданства", — заявил экс-глава Одесской ОГА.

Какое будущее у Саакашвили в Украине и будет ли он выслан из страны, прокомментировали юристы и политологи.

Политолог Александр Кочетков отметил, что конфликт с Саакашвили раздражает президента Украины Петра Порошенко, поэтому юридические тонкости для главы государства не важны.

"В данном случае эмоциональная реакция — убрать всех грузинов, включая Саакашвили, из Украины любой ценой, не особенно обращая внимания на юридические тонкости, раз, и на политические аспекты, два", — сообщил Кочетков в эфире ГС.

Он уточнил, что ситуация с депортацией Саакашвили – это обычная провокация, и экс-президент Грузии "не сдастся без боя".

"К ней (депортации — Ред.) Саакашвили будет готовиться, чтобы это не получилось так просто, как произошло с его соратниками. Их запаковали, посадили в самолет Нацгвардии и спокойно отправили в Грузию. Он будет готовиться, будет охрана, так просто он себя захватить не позволит, то есть эта эскалация с непредсказуемыми последствиями. Если прольется кровь, то в Украине тогда, действительно, возможны, более серьезные, более массовые народные протесты", — акцентировал политолог.

Вместе с тем он также обратил внимание, что присутствие Саакашвили в Украине выгодно оппозиции, прежде всего лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

"Саакашвили раскачивает ситуацию, подталкивая ее к досрочным парламентским, возможно, президентским выборам", — акцентировал Кочетков, отметив, что эти мог бы воспользоваться и Порошенко.

По мнению адвоката, управляющего партнера юридической фирмы "Можаев и партнеры" Михаила Можаева, пока идет процедура обжалования, у Саакашвили есть право нахождение на территории Украины.

"Если взять закон о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, там есть четкие критерии, когда человека нельзя выдворить из страны. Когда, например, в его стране у него есть угроза жизни и здоровью и т.д.. То есть, по сути, Саакашвили должен опираться на те нормы закона, которые действуют, если мы говорим о правовом поле, и подкладывать под каждую позиции доказательства того, что его нельзя, например, выдворить или то, что наоборот, что он должен остаться в Украине и Украина обязана ему просто выдать право на проживание в стране", — сказал Можаев в эфире ГС.

В свою очередь политолог Кость Бондаренко считает, что если власти прибегнут к варианту депортации, то это будет одной из их самых больших ошибок.

"Поэтому чем меньше украинская власть будет обращать внимание на Саакашвили, чем меньше украинская власть будет оказывать ему такой вес и демонизировать его, тем, очевидно, лучше будет для самой власти. И тем меньше информационных поводов будет для самого Саакашвили", — сообщил эксперт.

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Наряду с этим директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко считает, что власти пытаются дискредитировать Майдан Саакашвили.

"Я вижу одно, что наличие другого Майдана накануне очередной годовщины Майдана очень дискредитирует, очень нервирует действующую власть. Поэтому все, что они сейчас пытаются сделать, это в свою очередь дискредитировать Саакашвили, который пока до сих пор не является таким уж большим носителем рейтинга", — отметила Дьяченко.

Он добавила, что, возможно, задача Саакашвили – занижение рейтинга действующей власти.

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"То есть, возможно, приход к власти и не входит в его амбиций на сегодняшний день", — уточнила Дьяченко, добавив, что Саакашвили необходимо подавать апелляции на лишение его гражданства и на решение о лишении его права получить в Украине политическое убежище или статус беженца.

При всем при этом политологи и юристы сходятся во мнении, что окончательное решение по депортации Саакашвили – за судами, которые и поставят точку в разгоревшемся скандале.