Лазейки для Саакашвили: как экс-президенту Грузии остаться в Украине

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

В Украине не утихает тема статуса бывшего президента Грузии и экс-губренатора Одесской области Михаила Саакашвили. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, миграционная служба Украины отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца. По его словам, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать Саакашвили из страны.

"У меня есть новость: если раньше я говорил, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможной его депортацию или экстрадицию, то сейчас государственная миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца… и господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился. Сейчас он не имеет никаких специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию, и миграционная служба знает это", — заявил Луценко.

В Миграционной службе сообщили, что Саакашвили игнорирует вопрос урегулирования своего правового статуса в стране, что дает основания для его выдворения из Украины. Также миграционная служба Украины заявила, что отказала в предоставлении дополнительной защиты Саакашвили из-за ненадлежащего оформления заявления.

В свою очередь Саакашвили заявил, что миграционная служба Украины не дала ему документов, которые оспаривали бы его право быть в Украине. По его словам, несколько недель назад его адвокаты подали иск в суд о бездеятельности миграционной службы и полном игнорировании его запросов. Вместе с тем он попросил защитить его от экстрадиции в Грузию жителей Киева — "приличных, порядочных людей".

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Юрист Андрей Портнов, комментируя заявление генерального прокурора по Саакашвили, уточнил, что на сегодняшний день депортировать бывшего грузинского президента запрещено.

"Исключительно в целях углубления европейской демократии разъясняю мирным протестующим и бывшему президенту Грузии, что закон о беженцах и лицах, требующих дополнительной и временной защиты прямо запрещает кого-либо депортировать до тех пор, пока лицо находится в процессе обжалования такого решения", — написал Портнов в Facebook.

По его словам, течении пяти дней следует подать иск в Окружной административный суд, после чего есть много времени на апелляцию и кассацию.

Facebook Андрея Портнова Скриншот с сайта Facebook

"После всех судебных реформ, времени это займёт ровно столько, сколько осталось править действующему президенту. Совет дал на правах рекламы, да и не люблю, когда нарушают права мирных протестующих и идеалы Майдана", — подытожил Портнов.