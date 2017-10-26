Саакашвили пока демонстрирует неуверенность - юрист

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Государственная миграционная служба Украины отказала экс-президенту Грузии, экс-главе Одесской обладминистрации, лидеру партии "Движение новых сил" Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца в Украине. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, добавив, что отныне "отсутствуют какие-либо специальные обстоятельства", которые могли бы предотвратить депортацию или экстрадицию Саакашвили в Грузию.

Саакашвили утверждает, что не получал никаких документов, которые бы отрицали его право находиться в Украине. Кроме того, лидер "Движения новых сил", который возглавляет митинги у парламента заявил, что будет жить в палаточном городке возле здания Верховной Рады, а еще попросил украинцев защитить его от депортации. При этом Саакашвили и через несколько месяцев после лишения его украинского гражданства до сих пор не обжаловал это решение в судебном порядке.

Политические игры в правовом поле прокомментировал в эфире радиостанции Голос столицы эксперт общественной организации "Слово и Дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Саакашвілі не поспішає подати судовий позов?

— Тягне з позовом з тієї причини, що сумнівається в тому, що якщо буде прийняте рішення, то рішення буде прийнято на його користь. Тому що з тих відкритих джерел, які нам відомі, і з тої інформації, яка нам відома, чесно кажучи, я думаю, що все ж таки підстави для того, аби був відповідний указ президента наявні. І саме це і зумовлює таку поведінку.

Який відповідний указ президента?

— Якщо ми кажемо про указ президента про втрату Саакашвілі громадянства. Але тут є ще один нюанс, чому він не поспішає. Річ у тому, що в принципі, для того, аби була застосована або процедура втрати, була застосована процедура депортації, або процедура видворення, для цього необхідно, аби було прийнято рішення або ГПУ, або ж СБУ. І якщо такі рішення будуть прийняті, тобто гіпотетично якщо вони будуть прийняті, то все одно залишається суд. Якщо все ж таки рішення СБУ або відповідно міграційна служба приймає, наприклад, рішення про видворення, то в Саакашвілі залишається ще час для того, щоб оскаржити відповідне рішення до адміністративного суду протягом п'яти днів. І потім якщо, наприклад, приймається рішення першої інстанції, адміністративним судом, то в нього є ще п'ять днів для того, щоб здійснити оскарження до Апеляційного суду, який теж може протягом п'яти днів розглядати відповідну справу. Тобто насправді для Саакашвілі, враховуючи те, що він вже опинився на території України, не так принципово, аби самому проявляти ініціативу. В даному випадку вже в цій ситуації він може умовно кажучи грати другим номером. Тим паче усвідомлюючи, що не все так просто з питанням того, як він безпосередньо набував громадянства.

Луценко каже, що Держміграційна служба відмовила Саакашвілі. Питання-чому цього не зробили одразу, а дочекалися, поки Саакашвілі влаштував свої акції в центрі столиці?

— Це ж не такий насправді простий шлях для того, аби перевірити наявність підстав для того, аби міграційна служба прийняла відповідне рішення. Безумовно, тут є теж, в тому числі, політичний чинник. Але я б хотів би тут наголосити, що насправді тут можливі два розвитки ситуації. Ми з вами говоримо про варіант, коли це, наприклад, робить Державна міграційна служба. СБУ теж бере участь в цьому процесі, але є ще альтернативний варіант, який для української сторони в якісь мірі може бути безпечніший. Коли, наприклад, українська сторона на вимогу грузинської сторони здійснює екстрадицію, а тут уже зявляються певні зобов'язання зі сторони української сторони, тому що свого часу між Україною та Грузією був укладений договір про надання правової допомоги в сімейних, цивільних та кримінальних справах і тому, в принципі, Україна за логікою цього договору зобов'язана передати Саакашвілі. До речі, всі часто говорили про те, що в ситуації з Польщею так от виходить, чому Польща не передає, наприклад, пана Саакашвілі. Так все дуже просто й елементарно. Просто у Польщі немає такого договору з Грузією, як у України є договір з Грузією.

Україна має на сьогодні законне право видворити особу без громадянства - Саакашвілі, чи ні?

— Знову ж таки, треба дивитись, чи він отримував повідомлення, чи ні. В принципі, стаття 32 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства передбачає процедуру видворення у випадку, наприклад, коли дії особи загрожують національним інтересам та національній безпеці Україні. Серед іншого є ще й інші підстави, наприклад, якщо щодо особи застосовувалось адміністративне стягнення, а потім вона знову притягується до адміністративної відповідальності. Тобто підстави є. Питання в тому, що, по-перше, треба думати. А ми ж прекрасно розуміємо, що тут є складність повідомлення, а потім, якщо особа протягом того часу, яке назначено в повідомленні, за межі України не виїжджає, а це може бути згідно з законом до п'яти днів, то в такому випадку безпосередньо чи компетентні органи це чи державна міграційна служба, чи СБУ не можуть самостійно видворити. Вони повинні звернутись з позовом до адміністративного суду, як суду першої інстанції і вже адміністративний суд протягом п'яти днів повинен прийняти відповідне рішення.

Саакашвілі закликав мера Львова, інших опозиційних політиків та народних депутатів приєднатися до нього. Це вдалий іміджевий хід?

— Це може бути вдалий іміджевий хід для певної частини суспільства, яка не розуміє важливсоті виконання вимог закону. Тому що закон існує для того, щоб існувала сама держава і тому ті політики, які вважають, що Україні не потрібна держава як така, то, звичайно, вони можуть приєднатися до вимог Саакашвілі, але якщо це державні діячі, а не просто політики, то вони повинні теж розуміти кожен раз небезпеку створення прецедентів невиконання закону.

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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя происходящее под стенами парламента, заявил, что активисты красивыми лозунгами прикрывают свою жажду власти. Напомним, посты Егора Соболева в Facebook направлены на то, что любыми способами, привлечь большее количество сторонников к своей акции, настраивая их против правоохранителей и искажая информацию об их действиях, считает спикер МВД Артем Шевченко.