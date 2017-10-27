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    Общество

    Просьба митингующих у Рады пожертвовать трусы рассмешила соцсети

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (290)

    (обновлено: )52220
    Общественное движение "Освобождение" в соцсети разместили объявление с просьбой принести в палаточный лагерь вещи, в том числе и нижнее белье.
    Ситуация под Верховной Радой 25 октября 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Общественное движение "Освобождение", активисты которого находятся в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины вместе со сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, просят пожертвовать митингующим 20 пар трусов, сообщается на официальной странице движения в Facebook.

    У здания Рады с 17 октября разбит палаточный городок, в котором постоянно находится не более 100 человек, основную их часть составляют сторонники Саакашвили. Также там находятся люди, который относят себя к различным организациям и партиям, и те, кто называют себя представителями добровольческих батальонов. Организаторы палаточного городка объявили сбор средств на нужды его жителей.

    В сообщении движения говорится, что для нужд палаточного городка на площади возле Рады необходимы: куртки зимние — 7 штук, шапки — 45 штук, брюки теплые — 5 штук, термобелье — 25 штук, носки теплые — 60 пар, а также 20 пар трусов.

    Движение "Освобождение"
    Пост движения "Освобождение"

    Это сообщение вызвало бурную реакцию в социальных сетях, особенно просьба пожертвовать трусы. Под этим постом пользователи Facebook оставили сотню смешных комментариев.

    Михаил Саакашвили в палатке
    Скриншот видео
    Палатка Саакашвили. Соцсети обсудили новоселье под Радой

    "Собери ливаруционера. (революционера – ред.) 45 человек. Все поголовно без шапок. Но у 25 есть трусы. А босиком только пятеро. У десяти не мерзнут руки. Семь приехали еще с лета", — такой комментарий оставил один из пользователей.

    "Носков 60. Их носят парами. Значит, митингующих там 30. А трусов 40. Вывод. Должно прийти подкрепление из 10 человек без трусов. Но шапок 45. Значит, подкрепление из 15 человек. Все без трусов, но пятерым трусы не нужны. А шапки нужны. Да что там происходит?" — написал другой пользователь.

    Некоторые размещали фотографию Саакашвили из палатки у Рады с надписью: "Трусы — 20 штук. Есть?".

    Другие пользователи предлагали дополнить список пунктом о необходимости "одного самолета в Грузию".

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

    Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позднее бывшие участники АТО заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.

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