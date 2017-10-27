Просьба митингующих у Рады пожертвовать трусы рассмешила соцсети

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости. Общественное движение "Освобождение", активисты которого находятся в палаточном городке у здания Верховной Рады Украины вместе со сторонниками экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, просят пожертвовать митингующим 20 пар трусов, сообщается на официальной странице движения в Facebook.

У здания Рады с 17 октября разбит палаточный городок, в котором постоянно находится не более 100 человек, основную их часть составляют сторонники Саакашвили. Также там находятся люди, который относят себя к различным организациям и партиям, и те, кто называют себя представителями добровольческих батальонов. Организаторы палаточного городка объявили сбор средств на нужды его жителей.

В сообщении движения говорится, что для нужд палаточного городка на площади возле Рады необходимы: куртки зимние — 7 штук, шапки — 45 штук, брюки теплые — 5 штук, термобелье — 25 штук, носки теплые — 60 пар, а также 20 пар трусов.

Движение "Освобождение" Пост движения "Освобождение"

Это сообщение вызвало бурную реакцию в социальных сетях, особенно просьба пожертвовать трусы. Под этим постом пользователи Facebook оставили сотню смешных комментариев.

"Собери ливаруционера. (революционера – ред.) 45 человек. Все поголовно без шапок. Но у 25 есть трусы. А босиком только пятеро. У десяти не мерзнут руки. Семь приехали еще с лета", — такой комментарий оставил один из пользователей.

"Носков 60. Их носят парами. Значит, митингующих там 30. А трусов 40. Вывод. Должно прийти подкрепление из 10 человек без трусов. Но шапок 45. Значит, подкрепление из 15 человек. Все без трусов, но пятерым трусы не нужны. А шапки нужны. Да что там происходит?" — написал другой пользователь.

Некоторые размещали фотографию Саакашвили из палатки у Рады с надписью: "Трусы — 20 штук. Есть?".

Другие пользователи предлагали дополнить список пунктом о необходимости "одного самолета в Грузию".

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. Позднее бывшие участники АТО заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.