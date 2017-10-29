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    Новое вече под Радой. Прямая трансляция

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    Новое вече под Радой и ультиматум Порошенко (300)

    (обновлено: )75930
    Новое вече проходит возле Верховной Рады. Один из выступающих с трибуны назвал причину протеста возле парламента - "потому что мы чувствуем себя обманутыми".
    facebook.com/TV.VILNE

    Народное вече, организованное бывшим президентом Грузии, экс-главой Одесской облгосадминистрации Михаилом Саакашвили, началось в воскресенье возле здания Верховной Рады в Киеве, в нем принимают участие несколько сотен человек, предает корреспондент РИА Новости.

    Ожидается, что перед участниками собрания выступит лидер украинской партии "Движение новых сил" Саакашвили, а также ряд его соратников и украинских политиков. Саакашвили намерен на вече в воскресенье выдвинуть ряд новых требований президенту.

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    Организаторы, открывая собрание, сообщили со сцены, что полиция препятствует проходу людей на вече.

    Большая часть участников собрания держит флаги "Организации украинских националистов", а также национальные флаги Украины.

    Среди участников вече распространяют листовки, в которых предлагается проголосовать за ряд новых требований к президенту Украины Петру Порошенко. Среди новых пунктов есть требование принять закон об импичменте, заморозить тарифы, объявить досрочные выборы президента и депутатов Верховной рады, легализировать огнестрельное оружие, прекратить дипломатические отношения с Россией, изъять активы олигархов, а также ограничить избирательное право жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области.

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    Организаторы вече накануне принесли около сотни тыкв с прорезанными отверстиями в виде глаз и сделали из них композицию на площади Конституции возле украинского парламента.

    Здание Верховной Рады охраняют несколько сотен полицейских. Обстановка в центре столицы спокойная.

    facebook.com/SaakashviliMikheil
    Тыквы под зданием Верховной Рады

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