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    Митинги под Радой довели Порошенко до истерики - политолог

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    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (297)

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    По мнению экспертов, украинской власти хватает внутренних проблем. Одна из них — протест на Майдане, который, обосновавшись возле Верховной Рады, стал словно бельмо на глазу.
    РИА Новости Украина/Youtube

    "Под ВР мы сегодня наблюдаем профессионально организованную политическую акцию, которая практически не резонирует с социальными запросами. Общество сейчас хочет совсем другого: тарифов, благополучия, безопасности на улицах, — говорит директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина. – Тем не менее, новые требования Майдана, в частности импичмент президенту, спровоцировали элементы истерики у Петра Порошенко и главы ГПУ Юрия Луценко, которые показали некоторые страхи и волнения в провластной команде. В нынешней ситуации власть не может запустить процесс своего переизбрания, избирательную компанию под выборы в 2019-м году".

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    В минувший вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд. 

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