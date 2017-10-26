Арестован подозреваемый в избиении спецназовца под Радой

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога мужчину, которого подозревают в избиении полицейского в ходе столкновений на митинге у здания Верховной Рады 17 октября, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних де Украины.

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"Семнадцатого октября во время схватки у Верховной Рады пострадал спецназовец из Кропивницкого (бывший Кировоград — Ред.). Тогда группа лиц сорвала защитную амуницию, набросилась с кулаками на полицейского, а когда он упал — били его ногами… В рамках расследования была установлена ​​причастность к избиению полицейского Олейника Петра… Печерский районный суд арестовал Петра Олейника на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении МВД на Facebook.

У здания Рады в Киеве 17 октября началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил". В первый день во время акции пострадали четыре человека, один из них — полицейский.