наверх
26.10.201710:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Арестован подозреваемый в избиении спецназовца под Радой

    Тема:

    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой (287)

    (обновлено: )5720
    Печерский районный суд арестовал Петра Олейника на 60 суток без права внесения залога, он подозревается в причастности к избиение полицейского из Кропивницкого Петра Олейника.
    Новые столкновения под Верховной Радой
    Facebook Віталій Уманець

    КИЕВ, 26 окт — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога мужчину, которого подозревают в избиении полицейского в ходе столкновений на митинге у здания Верховной Рады 17 октября, сообщила в четверг пресс-служба Министерства внутренних де Украины.

    Читайте также: "Скотный двор" Оруэлла на Майдане и его окрестностях

    "Семнадцатого октября во время схватки у Верховной Рады пострадал спецназовец из Кропивницкого (бывший Кировоград — Ред.). Тогда группа лиц сорвала защитную амуницию, набросилась с кулаками на полицейского, а когда он упал — били его ногами… В рамках расследования была установлена ​​причастность к избиению полицейского Олейника Петра… Печерский районный суд арестовал Петра Олейника на 60 суток без права внесения залога", — говорится в сообщении МВД на Facebook.

    У здания Рады в Киеве 17 октября началась массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партией экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил". В первый день во время акции пострадали четыре человека, один из них — полицейский.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Мосийчук после подрыва авто
    Теракт со смертельным исходом. Покушение на Мосийчука
    Николай Коханивский, 25 октября 2017 в зале суда
    Погром в суде. Скандал вокруг комбата ОУН
    На месте ДТП в Харькове, в котором погибли 5 человек
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые