В Раде подтвердили скорые переговоры Порошенко и Волкера

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КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко встретится со спецпредставителем США Куртом Волкером в ходе его визита в Украину, заявила в среду вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Ранее агентство LIGA.net со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Украины ранее передавало, что Волкер приедет в Украину 27 октября.

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"Во время встречи президента со специальным представителем США по вопросам Украины господином Волкером вопрос освобождения заложников… будет одним из приоритетных", — заявила Геращенко на брифинге.

При этом она не уточнила, когда состоится такая встреча.

По последним данным ООН, жертвами в Донбассе конфликта стали более 10 тысяч человек.