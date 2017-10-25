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    Политика

    В Раде подтвердили скорые переговоры Порошенко и Волкера

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    По словам Ирины Геращенко, во время встречи главы государства со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером одним из главных будет вопрос освобождения заложников.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 25 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко встретится со спецпредставителем США Куртом Волкером в ходе его визита в Украину, заявила в среду вице-спикер Верховной Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

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    Ранее агентство LIGA.net со ссылкой на источник в Министерстве иностранных дел Украины ранее передавало, что Волкер приедет в Украину 27 октября.

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    "Во время встречи президента со специальным представителем США по вопросам Украины господином Волкером вопрос освобождения заложников… будет одним из приоритетных", — заявила Геращенко на брифинге.

    При этом она не уточнила, когда состоится такая встреча.

    По последним данным ООН, жертвами в Донбассе конфликта стали более 10 тысяч человек.

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